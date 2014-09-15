میزان خرید گندم از کشاورزان خراسان شمالی 30 درصد کاهش یافت

محمد ابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش 30 درصدی میزان خرید گندم مازاد از کشاورزان گندم کار خراسان شمالی در سال جاری به نسبت مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: تاکنون 77 هزار تن گندم مازاد از کشاورزان این استان خریداری شده است.

وی با بیان این که مهم ترین دلیل این کاهش، خشکسالی و کاهش تولید است، اضافه کرد: در حال حاضر فصل خرید گندم رو به پایان بوده و اکنون تنها یک مرکز خرید گندم در بجنورد فعال است در حالی که در ابتدای فصل خرید 26 مرکز عمده خرید شامل شش مرکز عمده خرید شرکت غله و خدمات بازرگانی و 20 مرکز تعاون روستایی خراسان شمالی فعالیت داشتند.

سهرابی با اشاره به این که انتظار نمی رود میزان گندم خریداری شده از کشاورزان افزایش قابل توجهی داشته باشد، اظهار داشت: این در حالی است که پارسال 130 هزار تن گندم مازاد از کشاورزان خراسان شمالی خریداری شده بود.

به گفته وی امسال نرخ مصوب برای خرید گندم معمولی با اعمال چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید، هر کیلوگرم هزار و 50 تومان تعیین شده بود و گندم دوروم نیز هر کیلوگرم با قیمت هزار و 80 تومان از کشاورزان خریداری می شد.

سهرابی افزود: تاکنون در ازای خرید این میزان گندم از کشاورزان خراسان شمالی 76 میلیارد و 900 میلیون تومان به کشاورزان پرداخت شده است.

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی افزود: در حال حاضر کشاورزان گندم کار استان پنج میلیارد تومان نیز بابت ارائه محصول خود به دولت طلب کارند که این مطالبات در حال پرداخت است.

بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، این استان 340 هزار هکتار عرصه زراعی و باغی دارد که از این میزان در سال زراعی جاری 164 هزار هکتار زیر کشت گندم رفته و اگر چه پیش بینی شده بود از این سطح بیش از 300 هزار تن گندم برداشت شود؛ اما به نظر می رسد میزان برداشت کمتر از مقدار اعلام شده باشد.

در چند سال اخیر خراسان شمالی از نظر تولید گندم در کشور در رده چهاردهم قرار داشت.