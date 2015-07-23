  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۳۸

۳۵۰ واحد مسکونی ویژه جوانان روستایی در قشم احداث می شود

۳۵۰ واحد مسکونی ویژه جوانان روستایی در قشم احداث می شود

قشم - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قشم از خانه دار شدن بیش از ۳۵۰ جوان فاقد مسکن روستاهای جزیره قشم خبر داد.

محمدرضا ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بیش از ۳۵۰ واحد مسکونی ویژه جوانان روستایی با رعایت ضوابط فنی و ملی ساختمان و نظارت مستقیم بنیاد مسکن شهرستان قشم در روستاهای این جزیره احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: ۱۱۰ واحد مسکونی در روستای گورزین، ۶۶ واحد مسکونی در تنبان و ۸۲ واحد نیز در روستای رمکان ساخته می شود.

ترکی ضمن بیان اختصاص ۱۲۵ میلیون ریال از محل تسهیلات ویژه مسکن روستایی به هر فرد، افزود: در مجموع سی و دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برای ساخت مسکن جوانان روستاهای قشم با نظارت نظام فنی روستایی جذب شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قشم اظهار داشت: در سال ۹۴ از محل اعتبارات سال ۹۳ به میزان سقف فردی ۱۵۰ میلیون ریال با عاملیت بانک های ملی و صادرات صرف ساخت ۹۰ واحد مسکونی در روستاهای باغ بالا، طبل، رمکان، دهخدا، درهکوه و ۵ واحد پراکنده می شود.

وی ادامه داد: پروژه احداث ۹۰ واحد مسکونی روستایی جوانان، هم اکنون در مرحله عقد قرارداد و آغاز ساخت است.

ترکی تصریح کرد: بنیاد مسکن آمادگی احداث خانه های جوانان روستاهای جزیره قشم برای افراد متقاضی و جوانان متاهل یا در شرف ازدواج فاقد مسکن است.

کد مطلب 2863586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها