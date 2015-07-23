۳۵۰ واحد مسکونی ویژه جوانان روستایی در قشم احداث می شود

محمدرضا ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بیش از ۳۵۰ واحد مسکونی ویژه جوانان روستایی با رعایت ضوابط فنی و ملی ساختمان و نظارت مستقیم بنیاد مسکن شهرستان قشم در روستاهای این جزیره احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: ۱۱۰ واحد مسکونی در روستای گورزین، ۶۶ واحد مسکونی در تنبان و ۸۲ واحد نیز در روستای رمکان ساخته می شود.

ترکی ضمن بیان اختصاص ۱۲۵ میلیون ریال از محل تسهیلات ویژه مسکن روستایی به هر فرد، افزود: در مجموع سی و دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برای ساخت مسکن جوانان روستاهای قشم با نظارت نظام فنی روستایی جذب شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قشم اظهار داشت: در سال ۹۴ از محل اعتبارات سال ۹۳ به میزان سقف فردی ۱۵۰ میلیون ریال با عاملیت بانک های ملی و صادرات صرف ساخت ۹۰ واحد مسکونی در روستاهای باغ بالا، طبل، رمکان، دهخدا، درهکوه و ۵ واحد پراکنده می شود.

وی ادامه داد: پروژه احداث ۹۰ واحد مسکونی روستایی جوانان، هم اکنون در مرحله عقد قرارداد و آغاز ساخت است.

ترکی تصریح کرد: بنیاد مسکن آمادگی احداث خانه های جوانان روستاهای جزیره قشم برای افراد متقاضی و جوانان متاهل یا در شرف ازدواج فاقد مسکن است.