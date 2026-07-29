به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری در نشست شورای مسکن شهرستان قشم با اشاره به روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، اظهار کرد: پرونده متقاضیانی که تاکنون موفق به دریافت وام ساخت نشده‌اند، در حال پیگیری است و بانک‌ها موظف شده‌اند آخرین وضعیت هر پرونده را به‌صورت دقیق اعلام کنند تا موانع موجود برطرف شود.

وی با بیان اینکه نرخ‌گذاری زمین‌های روستایی انجام شده است، افزود: هم‌اکنون در ۲۴ روستای شهرستان زمین آماده واگذاری به متقاضیان وجود دارد و وضعیت روستاهای باقی‌مانده نیز در جلسات تخصصی شورای مسکن تعیین تکلیف خواهد شد.

فرماندار قشم همچنین از اختصاص حدود ۴۰۰ هکتار زمین از سوی سازمان منطقه آزاد قشم در روستای دفاری برای اجرای طرح مسکن جوانان خبر داد و گفت: عملیات آماده‌سازی این اراضی در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی، تا پایان شهریورماه برای واگذاری آماده خواهد شد.

امیرتیموری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل خاطرنشان کرد: رفع موانع حوزه مسکن و تسریع در واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و با همکاری دستگاه‌های متولی، روند اجرای برنامه‌های این بخش با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.