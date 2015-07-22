وزیر دفاع آمریکا وارد عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «اشتون کارتر» در ادامه سفر منطقه ای خود در خاورمیانه وارد عربستان شد و برای دیدار با «ملک سلمان» پادشاه عربستان، به جده می رود و پس از آن با «محمد بن سلمان» نایب ولیعهد و وزیر دفاع این کشور دیدار می کند.

این سفر با هدف تفهیم سران عربستان سعودی در خصوص توافق هسته ای ایران انجام می شود.

وزیر دفاع آمریکا که از اردن به عربستان سفر کرده پس از این دیدارها مجددا به اردن بازگشته و از آنجا عازم آمریکا می شود.

کارتر پیش از سفر به اردن و عربستان، به سرزمین های اشغالی عزیمت کرده و با سران رژیم صهیونیستی دیدار کرده بود.