رونمایی از قراردادهای نفتی تا مهر/ برنامه ۱۸۵ میلیارد دلاری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین زمانی نیا در کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری ایران و اتحادیه اروپا در وین اتریش گفت: هم اکنون ایران حدود ٥٠ پروژه نفت و گاز به ارزش ١٨٥ میلیارد دلار مشخص کرده و امیدوار است که قراردادهای ین پروژه ها را تا سال ٢٠٢٠ میلادی امضا کند.

معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی افزود: ایران برای مذاکره با سرمایه گذاران احتمالی به منظور مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز، مدل تازه قراردادهای نفتی این کشور را با عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) تدوین کرده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه مدل تازه قراردادهای نفتی ایران برخی نقص ها و مشکلات قراردادهای پیشین بیع متقابل را برطرف کرده است، اظهار داشت: منافع کوتاه و بلند مدت را برای سرمایه گذاران فراهم می کند.

زمانی نیا با یادآوری اینکه مدل تازه قراردادهای نفتی ایران ٢٠ تا ٢٥ ساله خواهد بود، تاکید کرد: به عبارت دیگر، این قراردادهای جدید طولانی تر از مهلت قراردادهای بیع متقابل و هزینه خدمات شرکت‌های بزرگ بین‌الملی نفت و گاز که در پروژه های این کشور سرمایه گذاری می کند، می‌پردازد.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: ایران پروژه های نفتی مشخص شده و قراردادهای نفتی خود را تا دو تا سه ماه آینده معرفی می کند.

به گزارش مهر، پیش بینی می شود به زودی مدل جدید قراردادهای نفتی که مراحل نهایی خود را می گذراند، برای تایید و تصویب نهایی از سوی وزارت نفت به هیات دولت ارسال شود.