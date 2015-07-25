۱۷ هزار تن پنبه از كشتزارهای خراسان شمالی برداشت می شود

محمدجواد تشكری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال به دلیل افت قیمت وش و كاهش انگیزه كشاورزان خراسان شمالی برای كشت پنبه، كشت این محصول در استان ۲۴ درصد كاهش داشته است.

وی با اشاره به اینكه سال گذشته هفت هزار و ۳۰۰ هكتار از كشتزارهای خراسان شمالی زیر كشت پنبه قرار گرفته بود، تصریح كرد: امسال این میزان به پنج هزار و ۵۰۰ هكتار كاهش یافته است.

تشكری همچنین قیمت تضمینی خرید پنبه در استان را دو هزار و ۵۵۰ تومان اعلام كرد و افزود: کاهش قیمت پنبه یکی از مهم ترین دلایل کاهش سطح کشت آن در استان است.

این مسئول با اشاره به اینكه امسال ۱۷ هزار و ۱۵۰ تن پنبه از كشتزارهای استان برداشت می شود، گفت: بیشترین سطح زیر كشت این محصول به شهرستان های مانه و سملقان و اسفراین اختصاص دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی ارقام كشت شده پنبه در استان را شامل ارقام ورامینی و خرداد عنوان كرد.