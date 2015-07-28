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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۰۸

از سوی نشر‌ آرما صورت گرفت؛

انتشار«اعترافات» محمدرضا زائری/ هنوزمردم به روحانیت اعتماد دارند؟

انتشار«اعترافات» محمدرضا زائری/ هنوزمردم به روحانیت اعتماد دارند؟

تازه‌ترین کتاب محمدرضا زائری شامل مجموعه یادداشتی از او با عنوان «اعترافات» روانه بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری گزیده‌ای از یادداشت‌های خود را در قالب کتابی با عنوان «اعترافات» از سوی نشر آرما منتشر کرد.

این کتاب گزیده‌ای از یادداشت‌های زائری است که پیش از این در قالب دو کتاب با عنوان «حکایت بیرونی» و «محرمانه مستقیم» منتشر شده بود و به گفته زائری به دلیل تصمیم ناشران آن بر تجدید چاپ نشدن آنها، وی گزیده‌ای از آنها در قالب این کتاب گردآوری کرده است.

زائری در بخشی از این مقدمه خود بر این کتاب می‌نویسد: «ورق زدن این نوشته‌ها بیش از هر کسی برای خود من آزاردهنده است؛ که می‌بینم سال‌ها جوانانه و از سر خوش باوری به جای علم آموزی و فضیلت اندوزی، سرگرم فریاد کردن هایی بوده ام که حتی به اندازه دلخوشی امروز نویسنده اش خاصیت نداشته است!

آیا پیشمانم؟ راستش نه، علی رغم همه خستگی ها و آزردگی‌ها و علی رغم همه بی‌مهری‌ها و کم لطفی‌ها هرگز از نوشتن و گفتن و فریاد کردن پشیمان نیستم. چرا که از یک طرف این بخشی از هویت من بوده است که گفت: «گر نروم، نیستم» و از طرف دیگر هنوز رمقی اندک از امید  در دلم باقی است که شاید روزی، جایی، کسی از این ورق پاره‌ها را بخواند و صداقت و حسن نیت و سوز جان نویسنده در دلش اثر کند و برخیزد و بشتابد و فریادی برآورد و فریادها در هم بتابد و اندک اندک قدرتی بشود برای حرکتت و بیداری و تغییر...»

اعترافات

در این کتاب زائری ۴۶ یادداشت با موضوعات مختلف فرهنگی را گنجانده که عناوین برخی از آنها عبارتند از «قحط الرجال یا جهل الرجال»، «نه شرقی، نه غربی، نه جمهوری اسلامی»، «و اما معاونت محترم اشتغال(دام عزها)»، «حاج آقا شما از شهرام جزایری چقدر گرفته‌ای؟»، «شعارهای چهار سال بعد»، «آیا هنوز مردم به روحانیت اعتماد دارند»، «آقایان...ببخشید که دشمن دشمنی می کند»، «مغرها فرار نکنند چه کنند؟» و...

این کتاب را نشر آرما با قیمت ۹ هزار تومان منتشر کرده است.

کد مطلب 2868588
حمید نورشمسی

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