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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز:

سوخت نیروگاه منتظر قائم فردیس باید ۱۰۰ درصد گاز طبیعی باشد

سوخت نیروگاه منتظر قائم فردیس باید ۱۰۰ درصد گاز طبیعی باشد

کرج- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اعلام اینکه استفاده ترکیبی به صورت گاز و مازوت مشکل آلودگی نیروگاه منتظر قائم فردیس را حل نمی کند تاکید کرد: فقط گاز طبیعی باید در این نیروگاه مصرف شود.

حسین محمدی در گفتگو با مهر، در رابطه با استفاده ترکیبی با نسبت ۷۰ درصد گاز به ۳۰ درصد مازوت در نیروگاه منتظر قائم شهرستان فردیس، اظهار کرد: این موضوع پیش از این آزموده شده است ولی نتایج سنجش ها و نمونه برداری های ما نشان می دهد به نتیجه نمی رسد و آلودگی نیروگاه کماکان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: اگر این نسبت، ۹۰ به ۱۰ هم برسد نمی تواند استانداردهای زیست محیطی را رعایت کند.

محمدی تصریح کرد: ما به عنوان متولی محیط زیست استان اعلام می کنیم استفاده ترکیبی به صورت گاز و مازوت مشکل آلودگی نیروگاه را حل نمی کند و فقط گاز طبیعی باید در این نیروگاه مصرف شود.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای البرز با بیان اینکه مسئولان نیروگاه پیشنهاد جایگزینی سوخت مازوت تا ۳۰ درصد را مطرح کرده اند، گفت: این موضوع از طرف محیط زیست رد شده زیرا موقعیت نیروگاه منتظر قائم فردیس به قدری حساس است که باید تمام تلاش خود را برای استفاده از سوخت بهتر آن هم گاز طبیعی به کار ببریم.

وی در پایان تاکید کرد: سوخت این نیروگاه باید به صورت ۱۰۰ درصد گاز طبیعی باشد تا مشکلات زیست محیطی و آلودگی نیروگاه از بین برود.

کد مطلب 2868622

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