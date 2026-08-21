قصد آمریکا برای ممانعت از حضور عباس در مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پست، آمریکا قصد دارد مانع حضور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل شود.

یک منبع آگاه به جروزالم پست گفته است که آمریکا قصد دارد در ماه سپتامبر مانع سفر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به نیویورک و سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شود.

به گفته این منبع، مقام‌ های تشکیلات خودگردان فلسطینی در تلاشند از هر راه ممکن واشنگتن را از این تصمیم منصرف کنند.

محمود عباس همچنین از ترکیه خواسته است تا برای تغییر تصمیم آمریکا کمک کند.