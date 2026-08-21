سیاوش شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر از تلاش برای بومی‌سازی صنعت دوبله، ایجاد هویت مستقل برای فعالان این حوزه در استان، اکران آثار خارجی با استانداردهای نوین صداگذاری در سینماهای اصفهان و برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی سایت اختصاصی گویندگان خبر داد.

وی با تشریح موانع پیش روی تمرکززدایی از پایتخت در حوزه هنر دوبله افزود: فعالیت در این بخش به دلیل تمرکز همه‌جانبه امکانات و سفارش‌ها در تهران سختی‌های خاص خود را داشت، اما با هدف شکستن این انحصار و هویت‌بخشی به دوبله اصفهان، ایده‌ای را برای نخستین‌بار پیاده کردیم تا فیلم‌های خارجی را با استانداردهای نوین سینمایی دوبله و اکران کنیم.

مدیر گروه دوبلاژ اصفهان با اشاره به اکران‌های موفق این گروه گفت: پیش از این با استفاده از ظرفیت سالن فرشچیان حدود هفت اکران سینمایی موفق داشتیم که نخستین اثر اکران‌شده یک کار بومی و محلی با محوریت اصفهان بود و با استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان روبه‌رو شد و در ادامه راه نیز پس از وقفه‌ای کوتاه، اکران آثار را در سینما ساحل اصفهان با نمایش فیلمی در ژانر وحشت از سر گرفتیم.

شفیعی درباره جزئیات فنی و شاخصه‌های هنری این آثار بیان کرد: در برنامه‌های اکران، بخشی از صحنه‌ها به صورت زنده توسط گویندگان روی صحنه دوبله می‌شود و سپس نسخه کامل فیلم که با فرمت‌های نوین صوتی نظیر دالبی و نسخه DCP آماده شده روی پرده می‌رود؛ در این شیوه فیلمنامه‌ها کاملاً بازنویسی و ایرانیزه شده‌اند و با انطباق ۸۰ درصدی دیالوگ‌ها با حرکت لب بازیگران یا همان تکنیک لیپسینگ، مخاطب ارتباط بسیار نزدیکی با اثر برقرار می‌کند.

وی بازسازی موسیقی و مهندسی صداپردازی را از دیگر ویژگی‌های متمایز این آثار برشمرد و تصریح کرد این مدل کار برای نخستین‌بار در کشور اجرا شده و حتی اکنون برخی گروه‌ها در تهران نیز به تقلید از این شیوه روی آورده‌اند؛ با این حال اهمیت کار در این است که این جریان هنری با کیفیت درجه یک به نام اصفهان ثبت شود تا در رویدادها و جشنواره‌های فرهنگی و هنری پیش‌رو مقتدرانه ظاهر شویم.

مدیر گروه دوبلاژ اصفهان با انتقاد از نادیده گرفته شدن سهم هنرمندان این کلان‌شهر در گذشته یادآور شد: یک آرشیو غنی نزدیک به هشت هزار ساعت دوبله در اصفهان تولید شده است که متأسفانه به دلیل نبود ساختار مستقل، به نام شهرهای دیگر یا سفارش‌دهندگان ثبت شده و جزو افتخارات این استان به شمار نرفته است، اما اکران‌های جدید می‌تواند فونداسیون و پایه‌ای برای مستقل شدن کامل دوبله اصفهان باشد.

شفیعی با اشاره به برنامه‌های آینده این گروه گفت: در حال حاضر مشغول آماده‌سازی آثار جدیدی در قالب انیمیشن، فیلم‌های اکشن، ژانر وحشت و سریال‌های تازه هستیم تا با بهره‌گیری از استعدادهای درخشان استان و بومی‌سازی کامل این فعالیت‌ها، اکران روی پرده سینماهای اصفهان را توسعه دهیم و در کنار آن سایت اختصاصی دوبله و گویندگی اصفهان را نیز برای معرفی و سازماندهی فعالان این حوزه راه‌اندازی کنیم.