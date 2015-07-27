افتتاح سه طرح عمرانی و خدماتی شهرداری یاسوج در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: افتتاح ساختمان سردخانه و غسالخانه عمومی شهر، بهره برداری از ایستگاه مرکزی آتش نشانی شهر یاسوج و راه اندازی بازار ماهی فروشان از مهمترین طرح های حوزه شهرداری یاسوج در هفته دولت است.

وی افزود: ساختمان آتش نشانی شهر یاسوج از جمله طرح های عمرانی شهرداری است که در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

جاوید اظهار داشت: با توجه به مستهلک بودن ساختمان قدیمی آتش نشانی یاسوج و قرار گرفتن آن در طرح تعریض خیابان جمهوری، ساختمان جدید آتش نشانی در خیابان چمران احداث شده است.

وی بیان کرد: عملیات ساخت و ساز بازار ماهی فروشان شهر یاسوج هم به صورت جدی و به سرعت در حال انجام است.

جاوید افزود: این بازار در بلوار شهید قرنی یاسوج حد فاصل میدان انقلاب واقع شده که با برنامه ریزی های به عمل آمده در هفته دولت افتتاح می شود.

شهردار یاسوج گفت: با راه اندازی این بازار همه صنوف ماهی فروشی ملزم به ارائه محصولات خود در این بازار هستند.

وی بیان کرد: همه اعتبارات ایستگاه مرکزی آتش نشانی و بازار میوه فروشان از محل منابع داخلی شهرداری تامین شده است.

جاوید افزود: اعتبار ساختمان سردخانه و غسالخانه عمومی شهر هم از محل اعتبارات استانی تامین شده است.