افتتاح ایستگاه آتش نشانی فرودگاه یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه آتش نشانی فرودگاه یاسوج با هدف ایمنی هواپیماها و خطوط هوایی در آخرین روز از هفته دولت به بهره برداری رسید.

مدیر فرودگاه یاسوج در افتتاح طرح‌های فرودگاه یاسوج با تأکید بر اینکه همه فرودگاه‌ها از قبل ایستگاه آتش‌نشانی دارند، گفت: این طرح به ارتقا و نوسازی تجهیزات موجود می‌پردازد که برای ایمنی پروازها حیاتی است.

جهانگیر انصاری اعتبار هزینه شده این ایستگاه آتش نشانی را ۴۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با تکمیل این ایستگاه زیر ساخت‌های فرودگان یاسوج تکمیل شد.

وی با اشاره به احداث باشگاه بدنسازی فرودگاه هم اظهار کرد: باشگاه بدنسازی برای استفاده‌ی پرسنل فرودگاه و خلبانان مورد افتتاح قرار گرفت و با افتتاح این پروژه‌ها فرودگاه یاسوج به لحاظ زیرساختی تجهیز شد.

مدیر فرودگاه یاسوج بیان کرد: تکمیل زیرساخت‌های فرودگاه یاسوج منجر به افزایش پروازهای فرودگاه یاسوج خواهد شد

وی اضافه کرد: طول باند فرودگاه ۳۲۰۰ متر است که طول باند طولانی و استاندارد محسوب می‌شود و توانایی پذیرش انواع هواپیماهای پهن‌پیکر و سنگین مانند را دارد، این نشان‌دهنده‌ی کلاس بین‌المللی و قابلیت‌های بالای این فرودگاه است.