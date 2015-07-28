نخستین همایش تئاتر کودک و نوجوان همدان برگزار می شود

نوشین بیگلریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نخستین همایش تابستانی تئاتر کودک و نوجوان را برگزار می کند، اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش استفاده از پتانسیل های ویژه نمایش کودک و نوجوان در استان همدان است.

وی با اشاره به اینکه هر ساله جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در استان همدان برگزار می شود، بیان داشت: نمایش های کودک و نوجوان راه یافته به جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در این همایش به نمایش گذاشته می شود.

مدیر کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان در ادامه سخنانش با بیان اینکه در حال حاضر سه نمایش در بخش کودک و نوجوان در جشنواره حضور خواهند داشت، افزود: پنج نمایش دیگر نیز در حال بررسی برای دریافت مجوز هستند.

بیگلریان با تاکید بر اینکه برگزاری این همایش موجب ارتقا سطح تئاتر استان همدان می شود، ابراز کرد: کودکان و نوجوانان همدانی می توانند با حضور در سالن ها با هنر تئاتر آشنا شوند.

وی با بیان اینکه این همایش از یکم مرداد ماه سال جاری تا پایان این ماه ادامه دارد، بیان کرد: نمایش های کودک و نوجوان در مجتمع شهید آوینی و در سالن اصلی و پلاتو این مکان برای علاقه مندان به روی صحنه می رود.