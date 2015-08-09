طرح جلسات خانگی قرآن كريم در همدان اجرا می شود

قاسم جهان آرا در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه این امر باید در جامعه نهادینه شود، بیان كرد: اجرای طرح جلسات خانگی قرآن از طریق اتحادیه تشكل های كشور در حال پیگیری است و تاپایان شهریور ماه سال جاری اجرا می شود.

وی افزود: برای نشر قران كریم و آموزش آن در جامعه خلاهایی وجود دارد که باید برای رفع آنها تلاش کرد.

مسئول اتحادیه تشكل های قرآن و عترت غرب كشور تحكیم و توسعه جلسات قرآن كریم را از راههای پركردن این خلا دانست و گفت: برای رشد فرهنگ قرآنی باید برنامه های قوی و اصولی برگزارشود.

جهان آرا با بیان اینكه طرح برگزاری جلسات خانگی قرآن باید در بین خانواده ها نهادینه شود، عنوان كرد: این طرح باعث تشویق والدین و فرزندان به قرایت و انس بیشتر با قرآن می شود.

وی ادامه داد: باید جلسات قرآن به صورت سنتی و در خانه ها اجرا شود تا خانواده بیشتر با قرآن در ارتباط باشد.

مسئول اتحادیه تشكل های قرآن و عترت غرب كشور گفت: برگزاری جلسات قرآن به صورت خانگی تداعی گر نوع خاصی از محافل و مجالس قرآنی است که در گذشته بیشتر نمود داشته است.

جهان آرا با بیان اینكه ۵۰ جلسه قران كریم در همدان در حال برگزاری است، بیان كرد: اگر از این طرح حمایت شود می توان فرهنگ قرآن را بیشتر ارتقا داد.پ

وی بیان كرد: باتوجه به ضرورت توسعه فرهتگی قرآن كریم در جامعه با بنیاد خاتم الاوصیاء در حال برنامه ریزی هستیم كه تحول فرهنگی جلسات قرآن در استان همدان برنامه ریزی شود.

مسئول اتحادیه تشكل های قرآن و عترت غرب كشور اظهارداشت: نقش جلسات قرآن كریم در انس بیشتر مردم با قرآن موثر است و باعث پیوند آن با مردم جامعه می شود.