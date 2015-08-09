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۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵

رئیس انجمن طراحان لباس:

پیوند طراحی لباس و صنعت از اهداف ما است

پیوند طراحی لباس و صنعت از اهداف ما است

رئیس انجمن طراحان لباس و پارچه از تعامل و همفکری این انجمن در مسیر سیاست‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، سومبات هاکوپیان گفت: سیاست اصلی ما توسعه و ارتباط طراحان با بخش صنعت است و تلاش داریم تا طرح‌های ارزشمند بتوانند به مرحله کاربردی برسند.  

وی ادامه داد: تحت شرایط توافق شده به این نتیجه رسیدیم که با کارگروه ساماندهی مد و لباس نهایت همکاری را داشته باشیم و صد در صد نگاه ما برقراری تعامل اجرایی با روش‌های علمی است.  

رییس هیات مدیره انجمن طراحان لباس همچنین افزود: یکی از مهم ترین دغدغه‌های ما ساماندهی بخش‌های مختلف این حوزه است که در نشستی که با دبیر کارگروه داشتیم به خوبی به آن اشاره شد.  

هاکوپیان تصریح کرد:  مساله‌ای که دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، بدان اشاره کرد فراگیری فعالیت های مد و لباس در سراسر کشور است که ما نیز هدفمان را بر همین اساس قرار داده ایم.

وی گفت: در حوزه رسانه‌ای نیز نیاز به ساماندهی جدی در این بخش داریم و باید از دانش خارج از کشور بهره مند شده و از اساتید دانش نوین لباس استفاده کامل کنیم.

کد مطلب 2878604

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