به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، بخش نظارت دبیرخانه کارگروه در راستای معرفی مراکز فروش فعال در حوزه عرضه لباس های اسلامی ایرانی اقدام به بررسی کارشناسانه و دقیق مراکز فروش این محصولات کرده که در آخرین بررسی ها از مناطق مختلف استان تهران شامل تهرانپارس، هفت حوض، پیروزی، امامزاده حسن و فروشگاههای زنجیره ای تعداد ۲۷۳ فروشگاه و نمایندگی های استانی جدید دیگر معرفی شدند.

این مراکز در پایگاه الکترونیکی ایران مد برای بهره مندی مخاطبان از توانمندی تولیدکنندگان آثار اسلامی ایرانی معرفی شده اند.

شایان ذکر است پیش از این ۶۴۵ مرکز فروش و عرضه لباس های اسلامی ایرانی در استان تهران شناسایی و ثبت گردیده بود که این تعداد در آبان ماه سال جاری به ۹۱۸ مرکز فروش رسیده است. همچنین سایر فروشگاه ها و عرضه کنندگان کالاهای منطبق با الگوهای اسلامی ایرانی می توانند با مراجعه به نشانی الکترونیکی www.iranmode.com نسبت به ثبت نام و حضور ناظران این کارگروه جهت بررسی و تأیید اقدام کنند.