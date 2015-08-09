اشتغال پایدار مهمترین شرط بقای جمعیت در روستاها است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرحمان رستمیان ظهر یکشنبه در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی شهرستان دامغان در محل حسینیه روستای امام آباد این شهرستان با اشاره به اجرای طرح های جهادی و استفاده از پتانسیل های روستا اظهار داشت: باید با برنامه ریزی درست و مدیریت جهادی بتوانیم طرح ها و پروژه هایی را اجرا کنیم تا زمینه بقای جمعیت در روستاها فراهم شود.

وی اضافه کرد: باید حمایت های خود را به کار گیریم تا بتوانیم با ایجاد اشتغال زمینه پایداری روستائیان را به وجود آوریم که این حرکت مانع مهاجرت جمعیت روستائی به شهرها می شود.

عضو فراکسیون روستایی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از زحمات و تلاش های دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان دامغان افزود: یکی از وظایف ایشان شناسایی پتانسیل های هر روستا و تبدیل فرصت ها به زمینه های اقتصادی زود بازده است که باید به صورت ویژه در سرلوم کارها قرار گیرد.

وی همچنین معیار حضور پزشک در روستاها و ارائه امکانات بیشتر را شاخص های جمعیتی بیان کرد و از دهیاران خواست به عنوان مدیر اجرایی طرح ها و پروژه های دولت در روستاها در چهارچوب مقررات و قوانین حرکت کنند و مردم را نسبت به واقعیت های موجود آگاه سازند.

روستاهای دامغان از کمبود آب رنج می برند

فرماندار شهرستان دامغان نیز با اشاره به کاهش نزولات آسمانی، اظهار داشت: با توجه به بارندگی 80 میلی متری سال گذشته، روستاهای این شهرستان با مشکلات عدیده ای در بحث آب شرب و کشاورزی مواجه هستند.

علی اصغر مجد با بیان اینکه کمبود آب شرب و کشاورزی یک موضوع ملی است، افزود: روستاهای سرخده، اگره در شمال و روستاهای منطقه کوه زر در جنوب شهرستان از نظر کمبود آب شرب و کشاورزی در یک وضعیت بحرانی قرار دارند و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی این روستاها بایدبا متولیان امر همراهی و همکاری خوبی داشته باشند.

وی تصریح کرد: اشتغال و اقتصاد در روستاها دو رکن اساسی معیشت مردم محسوب می شود که باید مورد توجه قرار گیرد و لازمه رونق این دو مورد استفاده از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی و دامپروری است.

ضرورت تعامل دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی

نماینده عالی دولت در شهرستان دامغان، تعامل دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی با بخشداران و مدیران دستگاه های اجرایی را لازم و ضروری برشمرد و آشنایی دهیاران با وظایف محوله به آنان را بسیار مهم و اساسی بیان کرد.

مجد در خاتمه، اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده در روستاها و امید بخشی به مردم را از دیگر وظایف دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی برشمرد و ایجاد روحیه همدلی و اتحاد جمعی را برای حل مشکلات بسیار مهم تلقی کرد.