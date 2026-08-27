به گزارش خبرنگار مهر، رضا حیدری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش مرکزی شهرستان رشت اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ، تلاش مجموعه مدیریت بخش بر این بود که روند اجرای پروژه‌ها و خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود.

وی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی بخش مرکزی نسبت به سال گذشته حدود ۳۸ درصد رشد داشته است، افزود: این موفقیت حاصل همکاری و هم‌افزایی دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستاها، مدیران دستگاه‌های اجرایی و حمایت‌های فرماندار رشت، استاندار گیلان، مجموعه مدیریت استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.

بخشدار مرکزی رشت با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت گفت: ۷۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۶۰ میلیارد تومان در حوزه‌های حمل‌ونقل و راه، بهداشت و درمان، ارتباطات، آب، برق و گاز، کشاورزی، صنعت و سایر حوزه‌های عمرانی و خدماتی اجرا شده و در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

حیدری توسعه و بهسازی راه‌های روستایی را از محورهای مهم اقدامات این بخش عنوان کرد و ادامه داد: نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر روکش آسفالت راه‌های روستایی از محل درآمدهای داخلی دهیاری‌ها اجرا شده است.

وی تأمین آب شرب سالم و پایدار را از دیگر اولویت‌های بخش مرکزی دانست و بیان کرد: پروژه انتقال آب شرب به ۲۱ روستای دهستان‌های پسیخان و پیربازار با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد در مراحل پایانی قرار دارد.

بخشدار مرکزی رشت اضافه کرد: تکمیل این پروژه می‌تواند بخش مهمی از دغدغه مردم این مناطق در زمینه تأمین آب شرب را برطرف کند.

وی ساخت پل در روستای کتیگر آقاسیدشریف، اجرای پروژه پمپاژ آب کشاورزی روستای بیجارکنار، لایروبی بیش از ۱۷ آب‌بندان و ۴۴ کیلومتر از انهار کشاورزی و همچنین اجرای جدول‌گذاری و پیاده‌روسازی در تعدادی از روستاها را از دیگر اقدامات انجام‌شده در بخش مرکزی برشمرد.

حیدری با قدردانی از تلاش دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها در شرایطی اجرا شد که کشور با شرایط ویژه و محدودیت‌های ناشی از جنگ مواجه بود، اما تلاش کردیم این شرایط موجب توقف روند خدمت‌رسانی نشود.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه توسعه متوازن اظهار کرد: عدالت در توزیع امکانات و فراهم کردن زمینه برخورداری متوازن مناطق مختلف از زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، از رویکردهای دولت وفاق ملی است و در بخش مرکزی نیز تلاش شده منابع و پروژه‌ها بر اساس نیازهای واقعی روستاها و اولویت‌های مردم هدایت شود.

بخشدار مرکزی رشت با بیان اینکه هفته دولت تنها فرصتی برای افتتاح پروژه‌ها نیست، گفت: این هفته زمان مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد به مردم و شناسایی و بررسی کارهای باقی‌مانده است.

حیدری خاطرنشان کرد: همچنان در برخی روستاها مسائل و مطالباتی وجود دارد و وظیفه داریم با استمرار همدلی و همکاری، برای رفع مشکلات اساسی مردم و پاسخگویی به دغدغه‌های اهالی روستاها تلاش کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: آنچه امروز در بخش مرکزی رشت محقق شده، حاصل وفاق، همراهی و تلاش جمعی است و امیدواریم با حمایت مجموعه مدیریت شهرستان و استان، همراهی نمایندگان مردم، دستگاه‌های اجرایی، دهیاران و شوراهای اسلامی، مسیر خدمت‌رسانی با قوت ادامه یابد و آثار توسعه و خدمات دولت بیش از گذشته در زندگی مردم روستاها ملموس شود.