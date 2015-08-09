۶۰ میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان خراسان شمالی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گلمكانی عصر امروز در نشست با خبرنگاران افزود: خبرنگاران چشمان بیدار و آگاه جامعه هستند كه در راستای رفع مشكلات مردم رسالت خود را به خوبی انجام می دهند.

وی گفت: رسانه ها به رغم مشكلاتی كه دارند همیشه در تلاشند تا با قلم توانای خود در راستای توسعه استان، در زمینه های مختلف نقش آفرینی كنند.

گلمكانی در ادامه افزود: طرح تحول سلامت همچنان در خراسان شمالی در هشت آیتم اجرا می شود كه سال گذشته در این راستا ۶۰ میلیارد تومان در حوزه درمان و بهداشت در این استان هزینه شد.

وی گفت: بیشتر اقدامات و هزینه های بخش بهداشت در حوزه روستایی انجام شده است.

گلمكانی اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده تلاش می کنیم تا در سال جاری نیز با اختصاص همین میزان اعتبار، به حوزه بهداشت و درمان رسیدگی شود.

وی در خصوص توسعه اورژانس بیمارستانهای استان نیز گفت: در حال حاضر بیمارستانهای بجنورد، شیروان و جاجرم از كلینیك ویژه برخوردارند و برای سال جاری نیز راه اندازی كلینیك ویژه شهرستان فاروج در دستور كار قرار دارد.

گلمكانی همچنین از راه اندازی بیمارستان جدید الاحداث امام رضا(ع) شهرستان بجنورد تا پایان سال ۹۵ خبر داد و گفت: برای راه اندازی این بیمارستان اعتبار خوبی در سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی در نظر گرفته شده که معاونت توسعه، پیگیری های آن را انجام خواهد داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی اضافه كرد: با اجرایی شدن طرح تحول سلامت، یكی از سیاست های وزارت بهداشت که افزایش جذب دانشجویان در رشته پزشكی و پیراپزشكی است، تحقق می یابد.

وی با اشاره به پذیرش سالانه ۳۵۰ دانشجو پزشكی در خراسان شمالی افزود: امسال سهمیه جذب دانشجو در رشته پزشكی از ۳۰ نفر به ۶۱ نفر و پرستاری از ۳۰ نفر به ۴۰ نفر افزایش یافته است.

گلمكانی كاهش سزارین در استان را یكی از ثمرات اجرای طرح تحول نظام سلامت عنوان كرد و گفت: با برنامه ریز های انجام شده امیدواریم انجام عمل سزارین در بیمارستانهای استان به كمتر از ۳۰ درصد برسد.

وی اظهار داشت: همچنین بیمارستان بنت الهدی شهرستان بجنورد با قدمت حدود ۴۰ سال به عنوان بیمارستان نمونه در سطح كشوری و بیمارستان دوستدار مادر معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست که سایت دانشگاه علوم پزشکی نیز رونمایی شد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ضمن تبریک روز خبرنگار، از خبرنگاران حاضر در این نشست نیز با اهدای لوح و هدیه تقدیر کرد.