باید با فرهنگ ورود شناورها از خارج مبارزه کرد

محمد سعید سیف، در خصوص وضعیت صنایع دانش بنیان دریایی در دوران پسا تحریم به خبرنگار مهر گفت: اگر در دوران پسا تحریم، مدیران دریایی کشور به سمت واردات بی منطق و بی رویه تجهیزات و محصولات خارجی روی بیاورند این قضیه می تواند به متخصصان داخلی و تولیدکنندگان محصولات فنی لطمه وارد کند.

وی افرود: اما با جلب مشارکت شرکای خارجی و تشکیل شرکت های مشترک و یا تعریف پروژه های مشترک در داخل کشور، می توان از این فرصت برای ایجاد فناوری های بومی در داخل کشور بهره برد.

به گفته وی، وجود تحریم ها در کشور، در واقع فرصتی برای ایجاد خودباوری در متخصصان داخلی ایجاد کرد و این قضیه باعث شد که اکنون به بسیاری از توانمندی هایی که تا پیش از تحریم نداشتیم دست یابیم. اکنون کشور به این خودباوری رسیده است که اگر شرکت های خارجی هم حاضر به همکاری نباشند با توان داخلی می توانیم به کار خود ادامه دهیم.

سیف با بیان اینکه توافق و لغو تحریم ها می تواند هم یک فرصت و هم یک تهدیدی برای تولید کنندگان داخلی کشور باشد و این موضوع به نوع مدیریت مدیران صنایع دریایی که اکثرا دولتی و نیمه دولتی هستند، بستگی دارد، اظهار داشت: مسلما در دوران پسا تحریم، صنایع دریایی برای حضور در بازارهای بین المللی کشور فرصت خوبی خواهند داشت ولی اگر در صحنه رقابت از ابزارهای خود به خوبی استفاده نکنیم ضرر خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه صنایع دریایی نیز مانند سایر بخش های اقتصادی کشور آماده هستند تا شرکای خارجی را برای سرمایه گذاری با هدف ورود فناوری های نوین در کشور بپذیرند، عنوان کرد: این قضیه در صورت تحقق باعث می شود بسیاری از محصولاتی که تا پیش از این از خارج وارد می شدند در داخل کشور با همان کیفیت تولید شود. با این حال فناوری های مربوط به این حوزه نیز بومی می شود.

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان دریایی با اشاره به وضعیت خوب علمی کشور، خاطرنشان کرد: طبق آمارهای بین المللی کشور ایران از نظر تولید مقالات علمی در حوزه صنایع دریایی در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۳ دنیا قرار داشت و مشکل اصلی، تجاری سازی این دانش و کسب درآمد از آن است. کشورهایی مانند ترکیه که از نظر تولید مقالات علمی دریایی از ما پایین تر هستند، شاید حدود ۱۰ برابر ما از دریا درآمد دارند.

وی تاکید داشت: تنها نیاز ما برقراری ارتباط میان دانشگاه و صنایع کشور است تا نخبگان و متخصصان دانشگاهی ما بتوانند دانش خود را به صنایع فعال و ثروت آفرین تبدیل کرده و همچنین جهت گیری فعالیت های علمی خود را نیز معطوف به حوزه های صنعتی مورد نیاز کشور کنند.

سیف ادامه داد: البته ورود فناوری ها می تواند به تسریع روند بومی سازی صنایع کمک کند و همانطوری که اشاره شد این امر با ورود شرکت های خارجی و سرمایه گذاری آن در این صنعت محقق خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه کشور ایران می بایست به حلقه های مفقوده در مسیر تبدیل دانش به پول و تجاری سازی فناوری توجه کند، یادآورشد: ارتباط دانشگاه و صنعت و نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان به یکی از مهمترین حلقه ها برای توسعه فناوری دریایی است.

سیف عنوان کرد: لغو تحریم ها در صورتی می تواند یک فرصت طلایی برای صنایع دریایی باشد که منجر به واردات و ایجاد اشتغال برای کشورهای خارجی نشود چراکه صنایع دریایی مشاغل بسیاری را می تواند در کشور ایجاد کنند.

وی افزود: باید از ورود شناورها و سکوها از خارج جلوگیری کرد و به بومی سازی و رشد فناوری ها و صنایع پیشرفته در کشور پرداخت.

وی ادامه داد: این مسیر را همه کشورهای در حال توسعه که در صنایع دریایی حرفی برای گفتن دارند پیموده اند و ما نیز اگر می خواهیم به صنایع بومی پیشرفته دست یابیم باید از این صنعت در آغاز راه حمایت کرده و هزینه این حمایت را بپردازیم.

سیف تصریح کرد: مسئولان کشور باید برداشته شدن تحریم ها را مدیریت کنند و با شناسایی کامل توانمندی های داخلی به کاهش فاصله شکاف فناوری های موجود بپردازند.

به گفته وی، برداشته شدن تحریم ها و دسترسی آسان کشور به جدیدترین فناوری ها و تجهیزات فنی و همچنین نیاز کشورهای توسعه یافته برای افزایش سهم بازار ایجاب می کند که ایران بتواند به انتقال فناوری بپردازد.