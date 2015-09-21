افزایش سرعت کسب دانش فنی در دوران پسا تحریم

سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در خصوص وضعیت علمی ایران در دوران پساتحریم به خبرنگار مهر گفت: اگر در دوران پسا تحریم ارتباط خوبی با کشور های دیگر داشته باشیم می توانیم از امکانات آنها برای پیشرفت در حوزه علمی بهره ببریم.

وی تعاملات با کشورها را پایه اصلی پیشرفت در حوزه کسب دانش فنی دانست و افزود: کسب دانش فنی در دوران پسا تحریم ضعیف نمی شود بلکه تقویت هم می شود.

شاهزاده فاضلی عنوان کرد: گاهی در برخی کشورها کسب دانش فنی، صد سال به طول می انجامد و در کشور ما هم شاید دستیابی به این موضوع زمان بیشتری بطلبد از این رو می توان بر پایه تعاملات با کشور های دیگر در مدت زمان کوتاه تری به یک دانش دست یافت.

وی ادامه داد: ما می توانیم فرد یا افرادی را به برخی کشورها بفرستیم تا در نهایت آن دانش را در کشور پیاده سازی کنیم.

رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران افزود: به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که تعاملات با کشور های دیگر می تواند به کسب دانش فنی در کشور سرعت ببخشد.