اولین تریلر «هشت نفرت انگیز» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، داستان این فیلم وسترن که چند سال بعد از پایان جنگ داخلی آمریکا و در فصل زمستان اتفاق می افتد به نقشه یک زن اعدامی با بازی «جنیفر جیسون لی» برای متوقف کردن مامور اعدام سرسخت «کورت راسل» می پردازد.

سایر بازیگران این فیلم را ساموئل ال جکسون، والتون گاگینز، مایکل مدسن، دمیان بیشیر، تیم راث و بروس درن تشکیل می دهند.

تارانتینو در مصاحبه ای گفته بود که «هشت نفرت انگیز» را با الهام از وسترن تلویزیونی «بونانزا» و «چاپارل بلند» ساخته است.

موسیقی این فیلم را انیو موریکونه آهنگساز مشهور ایتالیایی ساخته است که در کارنامه خود ساخت موسیقی متن فیلم های مختلف وسترن از جمله «خوب، بد، زشت»، «به خاطر یک مشت دلار»، «روزی روز گاری در غرب» را دارد.

قرار است این فیلم برای روز کریسمس آماده اکران شود.