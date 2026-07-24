حمایت از مقاومت فشار بر آمریکا را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با دعوت مردم به رعایت تقوا اظهار کرد: انسان با تقوا در مسیر امام حسین (ع) حرکت می‌کند و از راه باطل و ظلم فاصله می‌گیرد و تقوا، مایه سعادت دنیا و نجات انسان در آخرت است.

وی با اشاره به روایتی از امام سجاد (ع) افزود: قبر برای انسان یا باغی از باغ‌های بهشت خواهد بود یا گودالی از گودال‌های آتش و این سرنوشت، نتیجه اعمال انسان در دنیا است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به خطبه‌های حضرت زینب (س) در کوفه و شام، گفت: حضرت زینب (س) با وجود همه سختی‌ها، در برابر عبیدالله بن زیاد و یزید با عزت و اقتدار سخن گفت و آنان را شایسته هم‌صحبتی با خود ندانست.

وی این موضع را الگویی برای مسئولان جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: مسئولان سیاسی و دیپلماسی کشور باید با همین روحیه عزتمندانه با آمریکا برخورد کنند و تا زمانی که تغییری در رفتار این کشور ایجاد نشده، دلیلی برای مذاکره وجود ندارد.

آیت الله محمدی لائینی افزود: ملت ایران نیز از مذاکره با آمریکا که سابقه‌ای طولانی در بدعهدی و دشمنی دارد، احساس نفرت و بی‌اعتمادی دارد.

مرزبندی جبهه حق و باطل باید حفظ شود

امام جمعه ساری با اشاره به فرازی از خطبه حضرت زینب (س) در مجلس یزید اظهار کرد: آن حضرت با معرفی اهل‌بیت (ع) به عنوان حزب‌الله و یزید و همراهانش به عنوان حزب‌الشیطان، مرز حق و باطل را برای همیشه تاریخ روشن کردند.

وی افزود: امروز نیز هر کشوری که در کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار بگیرد، در جبهه باطل قرار دارد و در مقابل، هر دولت یا ملتی که از مظلومان حمایت کند، در جبهه حق قرار گرفته است.

بصیرت، نیاز امروز جامعه

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر، بصیرت را مهم‌ترین نیاز جامعه دانست و گفت: دشمن با جنگ رسانه‌ای تلاش می‌کند جای ظالم و مظلوم را تغییر دهد و تنها با بصیرت می‌توان جبهه حق را از باطل تشخیص داد.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به ناترازی در حوزه آب، برق و انرژی، از مردم خواست صرفه‌جویی را جدی بگیرند و اظهار کرد: پرهیز از اسراف یکی از مصادیق امر به معروف است و همراهی مردم می‌تواند در مدیریت این شرایط مؤثر باشد.

وی با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی، از خدمات هزاران موکب و خادمان اربعین قدردانی کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور، لازم است زائران ضمن حفظ شور حضور در اربعین، زمان سفر خود را مدیریت کنند تا امکان حضور گسترده مردم در برنامه‌های داخلی و مراسم روز اربعین نیز فراهم باشد.

نماز جمعه؛ محور وحدت و نشاط اجتماع

امام جمعه ساری با اشاره به سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی، این فریضه را از برکات نظام اسلامی دانست و گفت: هرچه نماز جمعه پرشورتر برگزار شود، نشاط معنوی و اجتماعی جامعه نیز افزایش خواهد یافت.

وی از همه ائمه جمعه، اعضای ستادهای نماز جمعه و نمازگزاران طی سال‌های گذشته قدردانی کرد و خواستار حضور گسترده‌تر به‌ویژه نسل جوان در این آیین عبادی و سیاسی شد.

دشمنان امروز همان هدف بنی‌امیه را دنبال می‌کنند

آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه هدف پنهان بنی‌امیه در واقعه کربلا، خاموش کردن نور دین بود، اظهار کرد: امروز نیز دشمنان با ایران مستقل، جمهوری اسلامی و دین اسلام مشکل دارند و فرهنگ غرب با ارزش‌های دینی سازگار نیست.

وی افزود: هر اندازه جامعه به دین، فرهنگ عاشورا و ارزش‌های اسلامی پایبند باشد، در مسیر امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) حرکت کرده و هرگونه فاصله گرفتن از این ارزش‌ها، خواسته دشمنان را محقق می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به تحولات منطقه، اقدامات جبهه مقاومت به‌ویژه انصارالله یمن را در محدود کردن تحرکات آمریکا و رژیم صهیونیستی مؤثر دانست و گفت: گسترش فشار بر منافع آمریکا در منطقه، توان عملیاتی این کشور را کاهش داده و موجب پراکندگی ظرفیت‌های نظامی آن شده است.

وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مردم، فرهنگ عاشورا وجبهه مقاومت، مسیر خود را با اقتدار ادامه خواهد داد.