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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

برگزاری مسابقات بازی‌های ذهنی قهرمانی کشور در تبریز

برگزاری مسابقات بازی‌های ذهنی قهرمانی کشور در تبریز

تبریز- مسابقات بازی‌های ذهنی قهرمانی کشور طی روزهای اول و دوم مردادماه به میزبانی شهر تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها با حضور ۱۴۰ ورزشکار از ۹ استان کشور در خانه هندبال شهید مالک رحمتی تبریز در رشته‌های گو،. درافتل، دوز، اسپید کوئین و ترکیبی برگزار ‌شد.

مسابقات در ۲ بخش آقایان و بانوان و با هدف توسعه ورزش‌های فکری، شناسایی استعدادهای برتر و افزایش سطح رقابت میان ورزشکاران سراسر کشور برگزار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ورزشکاران حاضر در این دوره از مسابقات طی ۲ روز در رشته‌های مختلف بازی‌های ذهنی به رقابت پرداختند و نفرات برتر به اردوی تیم ملی جهت حضور در مسابقات آسیایی کره جنوبی دعوت خواهند شد.

کد مطلب 6897463

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