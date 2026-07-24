به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها با حضور ۱۴۰ ورزشکار از ۹ استان کشور در خانه هندبال شهید مالک رحمتی تبریز در رشته‌های گو،. درافتل، دوز، اسپید کوئین و ترکیبی برگزار ‌شد.

مسابقات در ۲ بخش آقایان و بانوان و با هدف توسعه ورزش‌های فکری، شناسایی استعدادهای برتر و افزایش سطح رقابت میان ورزشکاران سراسر کشور برگزار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ورزشکاران حاضر در این دوره از مسابقات طی ۲ روز در رشته‌های مختلف بازی‌های ذهنی به رقابت پرداختند و نفرات برتر به اردوی تیم ملی جهت حضور در مسابقات آسیایی کره جنوبی دعوت خواهند شد.