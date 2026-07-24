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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

فوت ۳ نفر در برخورد پژو ۲۰۷ با نیسان در محور کاشمر–خلیل‌آباد

فوت ۳ نفر در برخورد پژو ۲۰۷ با نیسان در محور کاشمر–خلیل‌آباد

مشهد- فرمانده پلیس راه کاشمر گفت: برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۷ با عقب خودروی نیسان در محور کاشمر_خلیل‌آباد به واژگونی و آتش‌سوزی خودرو منجر شد و در این حادثه سه سرنشین فوت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی طلعتی اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ که از کاشمر به سمت خلیل‌آباد در حال حرکت بود، در کیلومتر ۱۰ این محور پس از برخورد با عقب یک دستگاه خودروی نیسان، واژگون و دچار حریق شد.

فرمانده پلیس‌راه کاشمر ادامه داد: در پی این حادثه، سه سرنشین عقب خودروی پژو ۲۰۷ به دلیل محبوس شدن در داخل خودرو، موفق به خروج نشدند و در میان شعله‌های آتش جان خود را از دست دادند.

وی یادآورشد: راننده خودروی پژو ۲۰۷ در محل حادثه به صورت سرپایی مداوا شد و سرنشین جلو نیز به دلیل سوختگی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) کاشمر منتقل شد.

طلعتی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه علت وقوع این سانحه را سرعت بالا و عدم توجه به جلو از سوی راننده خودروی پژو ۲۰۷ نشان می‌دهد، از رانندگان خواست با رعایت فاصله طولی مناسب، توجه کامل به مسیر و پرهیز از هرگونه حواس‌پرتی هنگام رانندگی، از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.

کد مطلب 6897480

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