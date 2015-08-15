برگزاری جشنواره ملی امام رضا(ع)در کرمانشاه/ ۸ مقاله برتر معرفی شد

ابراهیم رحیمی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری سیزدهمین همایش ملی علمی - پژوهشی امام رضا(ع) با عنوان سیمای امام رضا(ع) در ادبیات تطبیقی (فارسی – عربی) طی چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه امسال و در کرمانشاه خبرداد.

وی از دریافت و داوری ۵۰ مقاله در این جشنواره خبرداد و افزود: رویکرد اصلی جشنواره امسال «سبک زندگی رضوی» است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: بخش پژوهشی همایش و دبیرخانه موضوعی جشنواره در استان دایر شده است و جشنواره مذکور که از سلسله برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است در یک گستره ملی برگزار می شود.

وی افزود: مقالات ارائه شده در این جشنواره در دو بخش مطالعات نظری و ادبی بوده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رحیمی زنگنه تصریح کرد: جلسه نهایی کمیته داوران این همایش نیز ۱۳ مرداد ماه برگزار و طی آن هشت برگزیده و معرفی شد.

چاپ ۱۸ مقاله در مجموعه مقالات

وی از چاپ ۱۰ مقاله دیگر علاوه بر هشت مقاله برگزیده خبرداد و گفت: در مجموع ۱۸ مقاله برتر این دوره از همایش مذکور در قالب مجموعه مقالات همایش چاپ و توزیع می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: هم چنین، مقالات حائز شرایط علمی- پژوهشی در فصلنامه فرهنگ رضوی بنیاد امام رضا (ع) و فصلنامه کاوش نامه دانشگاه رازی کرمانشاه نیز به عنوان ویژه نامه همایش امام رضا (ع) در آیینه ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی) چاپ می شود.

رحیمی زنگنه محورهای همایش را به دوبخش نظری و ادبی تقسیم کرد و یادآور شد: نقد تطبیقی اندیشه های اصولی (توحید، نبوت، امامت، ولایت، عدالت و معاد) امام رضا (ع) و نقش محوری آن، تبیین و تحلیل تطبیقی بازتاب اهمیت فروعات شریعت (نماز، روزه، حج، جهاد و...) از نگاه امام رضا(ع)، نقدتطبیقی بازتاب فلسفه فکری و اندیشه ای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... امام رضا(ع)، بررسی تطبیقی تحول و تطور جایگاه و نقش امام رضا(ع) در ادب فارسی و عربی، بررسی تطبیقی جایگاه عرفان نظری و عملی امام رضا (ع)، تحلیل، نقد و بررسی تطبیقی فرهنگ و آموزه های فرهنگ و آموزه های تربیتی و اخلاقی امام رضا(ع)، بررسی تطبیقی بازتاب سیمای انسان برتر از دیدگاه اما رضا(ع)، بررسی تطبیقی اقوال و حکمت های رضوی و تاثیر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و...آن، بررسی تطبیقی جایگاه زائران امام رضا(ع) و توجه حضرت به ایشان، بررسی تطبیقی تاثیر آموزه‌های رضوی بر بازتاب انقلاب اسلامی، بررسی تطبیقی پیوند و سیره کلام امام رضا (ع) با سار ائمه(ع)، و سایر عناوین مرتبط با موضوع همایش، محورهای پژوهشی همایش در بخش نظری است.

وی بررسی بازتاب تطبیقی شخصیت امام رضا(ع) و فرهنگ رضوی در انواع ادبی فارسی و عربی، بررسی تصویر سازی و مضمون آفرینی تطبیقی با آموزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ...، اخلاق فردی و اجتماعی امام رضا(ع) و فرهنگ رضوی، اشعار رضوی در بوته تحلیل های تطبیقی سبک شناختی، نقد و انواع ادبی، نقد و برسی تطبیقی شیوه ها و شگردهای داستان پردازی در ادبیات داستانی رضوی، نقد ساختاری، نشانه شناسی و ریخت شناسانه داستان های رضوی، تحلیل و بررسی تطبیقی اشعار رضوی در ادبیات عامه، فرهنگ بومی و فولکلور، بررسی تطبیقی تحولات محتوایی ادب فارسی و عربی در زمینه شناخت شخصیت و افکار امام رضا(ع)، بررسی تطبیقی شیوه های بلاغی توسل به امام رضا(ع) و تصویرسازی ها و تصویر آفرینی های رضوی، نقدبلاغی، سبکی و محتوایی ادبیات محلی کرمانشاه براساس تاثیرشخصیت امام رضا(ع) و فرهنگ رضوی در آن با تکیه بر ادبیات تطبیقی آیینی را به عنوان عناوین بخش ادبی محورهای پژوهشی همایش برشمرد.

رحیمی زنگنه، در خصوص جوایز این همایش نیز گفت: سقف جوایز از دو میلیون تومان برای نفر اول تا ۵۰۰ هزار تومان برای نفر هشتم قابل تغییر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ککرمانشاه، از برگزاری نشست های تخصصی وکارگاه های آموزشی به عنوان بخش جنبی این همایش با حضور اساتید صاحب نظر نیز خبر داد.

وی هم چنین از برگزاری مراسم تعزیه و نقالی رضوی در آیین اختتامیه جشنواره امام رضا (ع) در ادبیات تطبیقی(فارسی- عربی) به عنوان دیگر بخش های جنبی خبرداد و گفت: برنامه های گرامیداشت دهه کرامت با کار بازبینی تعزیه رضوی، نقالی و تئاتر خیابانی در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، از چهارشنبه ۲۱ مرداد آغاز و تا چهارشنبه ۲۸ مرداد و آیین اختتامیه سیزدهمین همایش امام رضا(ع) ادامه دارد.