خاویار کیلویی ۲۰ میلیون تومان شد

ارسلان قاسمی در گفتگو با مهردرباره علت گرانی خاویار در بازار اظهار داشت: خاویار در همه دوران‌ها به عنوان کالای کاملا لوکس شناخته می‌شده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های نه چندان دور میزان صید خاویار از دریا در کشور ۳۰۰ تن بوده است، در این حال گفت: امروز پرورش ۳ تن خاویار در کشور در حال شکل‌گیری است، بنابراین می‌توان گفت تقریبا خاویاری در کشور باقی نمانده است.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری یک تن خاویار پرورشی در کشور تولید شود.

قاسمی درباره قیمت فعلی خاویار نیز افزود: قیمت این محصول بسته به عرضه و تقاضاست و در حال حاضر چون عرضه آن بسیار محدود است، قیمت بالایی هم دارد.

به گفته وی، هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم خاویار درجه یک بین ۵ تا ۶ هزار یورو (حدود ۲۰ میلیون تومان) است.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرروش و صادرات آبزیان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود وعده مسئولان قیمت انواع ماهی در بازار کاهش نیافت؟ اظهار داشت: اولین و مهمترین دلیل گران بودن ماهی وجود سیستم‌های پیچیده دلالی در چرخه تولید تا عرضه این محصول است.

وی تصریح کرد: برخلاف شعارهای برخی مبنی بر اینکه تولیدکننده باید به مصرف‌کننده متصل شود، چنین پیوندی وجود ندارد و حضور دلالان در این عرصه بسیار پررنگ است.

قاسمی با بیان اینکه تولیدکنندگان به این مسئله معترض هستند، گفت: دستگاه‌های متولی از جمله سازمان میادین میوه و تره‌بار، شیلات و سازمان حمایت کمترین توجهی به این اعتراض تولیدکنندگان ندارند.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران، دلیل دوم گرانی ماهی را افزایش هزینه‌های جانبی از جمله حقوق کارگران و نرخ تورم اعلام کرد و افزود: متاسفانه سیستم تامین نهاده‌های تولید نیز توسط دلالان اداره می‌شود، ضمن اینکه راهکارهای ساده‌ای برای حل این مسائل وجود دارد اما متاسفانه متولیان با ما در این زمینه همکاری نمی‌کنند.

قاسمی، یکی از اهداف اتحادیه‌های کشور را ایجاد سیستم منظم بازاریابی و عرضه مستقیم محصولات از مزرعه تا سفره عنوان کرد و اظهار داشت: تحقق این اهداف نیاز به ابزار دارد که متاسفانه همه ابزارها در اختیار دولت است.