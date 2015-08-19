آتش دوباره به جان جنگل های کوه «باغله» افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمودی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آتش سوزی ساعت شش صبح امروز چهارشنبه در کوه باغله آغاز شد و به دلیل وزش باد تا کنون ادامه داشته و همچنان رو به گسترش است

وی افزود: عوامل امدادی، اعضای ستاد مدیریت بحران و نیروهای مردمی برای مهار آتش به ارتفاعات کوه باغله اعزام شده و در حال اطفای حریق هستند.

بخشدار معمولان ادامه داد: در این آتش سوزی به طور حتم به گونه های جانوری موجود در منطقه نیز آسیب وارد شده که از میزان خسارت و میزان آتش سوزی هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست.

محمودی با بیان اینکه وسعت آتش سوزی، وزش باد و نبود امکانات اطفای حریق مهار آتش را بسیار سخت تر کرده و علی رغم تلاش فراوان مردم و نیروهای

امدادی آتش سوزی همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: علت اصلی آتش سوزی های اخیر در کوه باغله هنوز مشخص نیست اما وقوع حریق های پیاپی احتمال عمدی بودن آتش سوزی ها را تقویت کرده است.

شاکرمی یکی از نیروهای مردمی که در عملیات اطفای حریق کوه باغله حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: نیروهای امدادی و مردمی معمولان بدون امکانات اطفای حریق و تنها با خاک، ظرف های آب، و شاخ و برگ درختان مبادرت به خاموش کردن آتش کرده اند.