شهرام عباسزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک آتشسوزی جزئی در پایگاه شهید رحمانی شلقون ویزنه خبر داد و گفت: این حادثه که امروز نهم دیماه ۱۴۰۴ رخ داد، خسارت محدودی به برخی از تجهیزات اداری وارد کرده و ساختمان پایگاه کاملاً سالم است.
وی با اشاره به بررسیهای میدانی انجامشده اظهار کرد: بر اساس گزارش عوامل حاضر در محل و اظهارات شاهدان عینی، از جمله نمازگزاران مسجد امام شافعی شلقون ویزنه، این آتشسوزی در اثر وزش باد شدید و نوسانات برق به وقوع پیوسته است.
عباسزاده افزود: با حضور سریع و مسئولانه مردم محلی، عوامل امدادی، نیروهای بسیج و نمازگزاران، عملیات مهار حریق در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و آتش بهطور کامل اطفا گردید.
بخشدار حویق با تأکید بر آرامش کامل منطقه تصریح کرد: هیچگونه نگرانی یا مورد امنیتی در این حادثه مطرح نبوده و نیست و شرایط به حالت عادی بازگشته است.
وی در پایان از همکاری و هوشیاری اهالی منطقه قدردانی کرد و گفت: هماهنگی مناسب بین مردم و نیروهای امدادی نقش مهمی در جلوگیری از گسترش حریق و بروز خسارات بیشتر داشته است.
