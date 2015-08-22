«مفهوم فلسفی وجود» در نگاه قاسم شعیب

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم شعیب که در سال ۱۹۶۸ ميلادي در استان صفاقس تونس متولد شده است، در کارنامه خود تألیفاتی چون؛ «تحریر العقل الاسلامی»، «فتنه الحداثه»، «العقل السیاسی الاسلامی»، «تکوین النص القرآنی» و مشارکت در همایش‌های داخلی و خارجی فراوانی را دارد.

وي در اثر جدید خود که توسط انتشارات «مجمع افریقیه» در تونس ۲۰۱۵ به چاپ رسیده است، با نگاهی متفاوت به مقوله بسیار مهم جایگاه راهبردی عقل پرداخته است.

کتاب» المفهوم الفلسفی للوجود» (مفهوم فلسفی وجود) در ۲۳۶صفحه و ۱۲ فصل به موضوعات ذیل با نگاهی تحقیقی می‌پردازد:

- ماهیت فلسفه، ویژگی‌های فلسفه، ارزش فلسفه، روش‌شناسی در فلسفه، فلسفه آزادمنشی و آزادی‌بخشی، فلسفه و علم، فلسفه و دین، فلسفه اشراق، مکتب حکمت متعالیه، مرحله تجدد و نوگرایی فلسفی، تکامل در معرفت، وظایف عقل، وجود و ماهیت، مشکلات استقراء، مفهوم حقیقت، اصالت وجود، صفات خداوند و اسماء الهی، تناقضات ابن‌عربی، نظریه انفجار بزرگ، تفسیر فلسفی وجود ماده، حرکت از نگاه ارسطو، مفهوم مکان و زمان، نظریه حرکت جوهری، انواع شر، فوايد شر، شر مطلق و نسبی، فارابی و نظریه فیض، ابن رشد و جست‌وجوی حل میانه، نطریه کانت و اعلام عجز عقل، فلسفه و حقیقت نبوت، آزادی وجودی برای انسان، وجود روح از نظر سقراط و افلاطون، نفس در نگاه ابن‌سینا و ملاصدراشیرازی، رابطه روح با جسم، معاد و جهان دیگر، فلسفه معاد و ...

نویسنده که در این کتاب از ۶۸ منبع عربی و فرانسوی از جمله کتاب‌هاي استاد شهید مرتضی مطهری و «اسفار» ملاصدرا شیرازی و «فلسفه ما» اثر شهید محمدباقر صدر و «بدایه الحکمه و نهایه الحکمه» علامه طباطبایی استفاده کرده، بر اين باور است که فلسفه غرب با نگاه صرف مادی، بشریت را از عالم توحیدی و نگرش‌های ارزشی به شدت دور کرده است؛ به گونه‌ای که قدرت تعقل از انسان مادی غرب سلب شده است.

بر همين اساس این کتاب تلاش می‌کند تا با نگاهی نقادانه مبانی نظری شناخت از دیدگاه مکاتب غربی و اسلامی را مورد بررسی دقیق قرار داده و بر این اساس نگرشی ارزشی بر مبنای خرد و عقل برای هدفمندبودن خلقت و انسان ارايه کند.