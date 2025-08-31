به گزارش خبرنگار مهر، جلد اول کتاب «مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌ها» با عنوان «فتح و گشایش» اثر رضا فرهادیان در ۱۲۸ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

«فتح و گشایش» تلاشی است برای بازخوانی «سوره حمد» از منظر تربیت معنوی و اصلاح سبک زندگی و می‌کوشد و مفاهیم بنیادین قرآن و نقطه‌های روشن مسیر معنوی را در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی زنده کند.

این اثر با نگاهی عمیق به آیات این سوره مبارکه و همراهی با زیارت «امین الله»، مفاهیم اسلامی را در روح و روان خواننده جاری و ساری می‌کند و نه تنها به شناخت عمیق‌تر نماز و ارتباط معنوی با خداوند می‌انجامد، بلکه مسیر خودسازی، شناخت درونی و دستیابی به آرامش واقعی را برای خواننده روشن می‌کند.

ترکیب معارف سوره حمد با بصیرت ژرف این زیارت نگاهی نو و جامع به تربیت اسلامی ارائه می‌دهد؛ نگاهی که هم بر نیایش فردی تأکید دارد و هم انسان را در اجتماع و خلقت به مسئولیت، تفکر و رشد فرامی‌خواند.

ساختار اثر

اثر حاضر در چهار فصل به رشته تحریر درآمده است؛ در فصل اول این اثر که با عنوان «اهمیت و جایگاه سوره حمد در قرآن کریم» تألیف شده، ضمن بیان نام‌های این سوره و اهمیت سوره حمد و مفهوم «سبع مثانی»، دو بخش اصلی این سوره (معرفت و شناخت خداوند و درخواست انسان از خدا) تشریح شده است.

نویسنده در ادامه این فصل به بیان نکاتی برای حضور قلب در هنگام خواندن سوره حمد و همچنین چند روش روحی و عمل برای تجربه احساس حضور در محضر پروردگار پرداخته است.

دومین فصل از اثر حاضر به «تفسیر فرازهایی از دعای امین الله» اختصاص یافته که در این راستا، ضمن تبیین تحلیل و بررسی دعا، به درخواست‌های انسان از خداوند متعال در این دعا (درخواست آرامش و اطمینان به قضا و قدر الهی، درخواست رضایت قلبی برای تقدیرات الهی، درخواست شیفتگی و عشق به ذکر و دعای الهی، درخواست قلبی آکنده از محبت اولیای الهی، درخواست محبوبیت در بین اهل زمین و اهل آسمان و فرشتگان، درخواست شکیبایی و استقامت در برابر آزمایش الهی، درخواست توان شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی، درخواست زنده و حاضر بودن یاد نعمت‌های بزرگ الهی در ذهن و غیره) اشاره شده است.

«مدیریت کاریزماتیک» عنوان سومین فصل از این کتاب است که در این فصل راه‌های رسیدن به حیات حقیقی در دوران غیبت، راه‌های زنده‌بودن روحی و معنوی، و چگونگی اجرای اصول یادشده در مدیریت مدرسه مطرح شده است.

در چهارمین و آخرین فصل از کتاب حاضر با عنوان «حاکمیت مطلق پروردگار و جهان بینی توحیدی از نگاه قرآن» به رشته تحریر درآمده در این راستا به پنج آیه از سوره آل عمران در زنده کردن جهان بینی توحیدی و یقین به نظام آفرینش در انسان پرداخته شده است.