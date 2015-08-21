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۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳

شیوع ایدز در میان اعضای داعش و راهکار تروریست ها برای رهایی از آن

شیوع ایدز در میان اعضای داعش و راهکار تروریست ها برای رهایی از آن

گروه تروریستی داعش بطور رسمی از مبتلا شدن بیش از ۱۰ نفر از اعضای خود به بیماری ایدز خبر داده و عنوان داشت که قرار است این افراد در عملیات های انتحاری بکار گرفته شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بند وباری و وجود مسائلی همچون «جهاد نکاح» در میان تروریست های حاضر در عراق و سوریه موجب شیوع بیماری های خطرناکی همچون ایدز در میان آنها شده است. 

در همین رابطه، راشا تودی در گزارشی می نویسد: پس از آنکه آزمایش ایدز ۱۶ نفر از اعضای داعش مثبت بود این گرووه قصد دارد آنها را در عملیات های انتحاری مورد استفاده قرار دهد. 

این افراد هم اکنون در بیمارستاننی در شرق دیرالزور سوریه هستند. اغلب مبتلایان را افراطیون خارجی تشکیل می دهند که با دو زن مراکشی ارتباط جنسی داشته اند. 

این دو زن پیش از آنکه ابتلای آنها به ایدز مشخص باشد با افر ادی که از کشورهای مختلف برای مبارزه علیه حکوومت سوریه به این کشور می آمدند ارتباط برقرار می کردند. 

به نوشته راشاتودی، این دو زن به دلیل وحشت از تنبیه شدن به اتهام مبتلا کردن اعضای داعش به ایدز، به ترکیه گریخته اند. 

البته احتمال ابتلای تعداد بیشتری از نیروهای داعش به این بیماری خطرناک وجود دارد چون این دو زن با افراد زیادی در ارتباط بوده اند از همین رو برای اطلاع دقیق از تعداد مبتلایان به ایدز اعضای داعش تحت آزمایشات پزشکی قرار گرفته اند. 

کد مطلب 2889472
عبدالحمید بیاتی

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