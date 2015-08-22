به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ۳۰ مردادماه روز جهانی مساجد در خصوص چرایی مسجدستیزی و تخریب مساجد از سوی استکبار جهانی با چند کارشناس و تحلیلگر سیاسی به گفتگو نشسته ایم که مشروح آن در ذیل از نظرتان می گذرد:

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اظهار کرد: گروه تکفیری و تروریستی داعش، در حقیقت تفکر انحرافی است که غیر خود را کافر تلقی کرده و با تمام افکار، اندیشه ها، آثار و نهادهای مذاهب غیر خود، برخوردهای خشونت آمیز می کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل آنکه داعش این جنگ را جنگ مذهبی قلمداد کند و از حالت سیاسی و وابستگی به قدرتهای جهانی دور نشان دهد، تلاش می کند مساجد را تخریب کرده تا بر همگان ثابت شود آنها با دین و مذهب دیگری مشکل دارند و درگیری، درگیری مذهبی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در حقیقت به دلیل آنکه طرفدارانِ مخالفِ داعش در مسجد تجمع می کنند، این گروه تروریستی تلاش می کند دست به تخریب مساجد زده تا این مکانهای مقدس را کاملاً ناامن جلوه دهند که در نتیجه آن مخالفان در مساجد گرد هم نیایند و با چنین افکار شومی مبارزه نکنند.

وی با تأکید بر اینکه به طور طبیعی این اقدام داعش بازخورد و نتیجه عکسی خواهد داشت، بیان کرد: آنها به تدریج متوجه می شوند مسلمانان با افرادی که به بنیادهای مقدس آنها حمله می کنند، مبارزه خواهند کرد و این قبیل اعمال سبب علاقه بیشتر آنها به مساجد می شود نه دور شدن از خانه های خدا.

آقامحمدی همچین در پاسخ به این سوال که چرا تخریب مساجد خط مشترک رژیم صهیونیستی و داعش است، گفت: اسراییل نیز مانند تکفیری ها فکر می کند و هر فکرِ غیرِ خود را، فکر منحرف تلقی کرده و قابل حذف می داند، بنابراین، آنها هم به همان شدت که داعش به مبارزه با مساجد می پردازند، وارد عمل شده اما یکی (داعش) در قالب پیروی از سنت های پیامبر (ص) اقدامات خود را جا می اندازد و دیگری (اسراییل) در لفافه پیروی از موسی بن عمران.

تخریب مساجد برای جلوگیری از انحراف

علی بیگدلی، کارشناس مسائل آمریکا و اروپا دیگر کارشناسی است که در خصوص مسأله یاد شده، اظهار کرد: متاسفانه گروه های تکفیری بر این اعتقاد هستند که شیعه و سنی از مسیر اصلی خود منحرف شده و باید به سنت نبوی و اصیل اسلامی بازگردند لذا در این راستا با تکیه بر تفکرات انحرافی خود دست به اقداماتی همچون تخریب مساجد می زنند که اخیراً در کشورهای مختلف از جمله شرق عربستان سعودی شاهد این مسأله بودیم.

وی با بیان اینکه البته گروه های تکفیری تا اندازه ای نیز تحت تأثیر تحرکات خارجی قرار می گیرند، ابراز کرد: این گروه ها تفکر افراطی دارند که بر اساس آن ساختار جدیدی از اندیشه به اصطلاح اسلامی! را مطرح می کنند و رفتارها و عملکرد خود را منتسب به سنت نبوی کرده و معتقدند پیروان دیگر مذاهب از سنت های پیامبر (ص) اسلام دور افتاده اند و باید به آن بازگردند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: به هر روی، مسجد برای هر فرقه ای نماد تجمع، همبستگی، اتحاد و مظاهر اعتقادات مذهبی است و مردم ارادت و علاقه خود به امور مذهبی را معمولاً در مساجد به نمایش می گذارند و از این رو گروه های تکفیری مساجد را از میان برمی دارند تا مانعی برای تجمع و اتحاد مسلمانان باشند.

تخریب مساجد همسو با اهداف اسرائیل

عبدالمحمد طاهری، رایزن سابق فرهنگی ایران در افغانستان نیز در خصوص مسأله یاد شده اظهار کرد: رفتار شنیعی که این گروه بی بصیرت در پیش گرفته اند، دقیقاً همسو با اهداف اسراییل است و علی رغم خشونتی که داعش دارد، اعتقاداتش نیز از دیدگاه فلسفی و جهان بینی، به اصطلاح من درآوردی است.

وی با تأکید بر این که داعش خشونت را در ابعاد مختلف بروز می دهد، ادامه داد: بنابراین اینکه آیا آنها مساجد را به معنای لدنی و واقعی خودش باور دارند، قطع به یقین باید گفت این گونه نیست و باور ندارند و اگر آنها به مسجد و پرستش و عبادت هم اعتقاد داشته باشند، خودشان تعریف و تولید کرده اند لذا آنها به لدنیت و جایگاه ربانی مسجد و اینکه این مکان، محلی برای پالایش روح و روان است، اعتقادی ندارند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: داعش نه تنها تخریب مساجد را در صدر برنامه های خود قرار داده اند بلکه این گروه تکفیری انسانیت انسان را نیر نشانه رفته و مُثله می کند و از بین می برد.

وی داعش را ابزار کارایی ویژه صهیونیست ها خواند و گفت: این گروه در حالی انجام اقداماتی است که حداقل ۸۰ سال است اسراییل به شکل منظم در حال طراحی آن برنامه های بوده است حال گروهی ایجاد کرده اند که عنوان مسلمانی نیز دارند و بهترین وسیله برای رسیدن به اهداف آنها می تواند باشد.

طاهری با اشاره به اینکه داعش و اسراییل همسو و همرفتار بایکدیگر حرکت می کنند، عنوان کرد: این که آیا گروه های تکفیری بازیچه دست اسراییل قرار گرفته اند یا نه قابل گفتگوست اما آنها برای یک غایت آن هم تلاش برای نیستی انسان و اثبات خود به هر قیمتی به پیش می روند.

رایزن پیشین فرهنگی ایران در افغانستان یادآور شد: امروز گروه های تکفیری در حقیقت اندیشه ماکیاولیستی را دنبال می کنند و البته در طول تاریخ هیچ خشونتی به اندازه خشونتی که داعش به خرج می دهد، در مکاتب مختلف دیده نمی شود لذا در چنین شرایطی اگر مسلمانان اتحاد لازم را نداشته باشند، آنها به اهداف خود و نابودی انسان ها و باورهای دینی و ارزش ها نزدیک می شوند.