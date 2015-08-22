تشریح برنامه های گرامیداشت شهادت شهیدان رجایی و باهنر در ورامین

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد بزرگداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر در شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشتم شهریور روز ملی مبارزه با تروریسم از مناسبت های مهم انقلاب است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: شهیدان رجایی و باهنر نشان دادند که می توان در اوج قدرت و مسئولیت با خدمت صادقانه و صحیح به مردم جاودانه شد به همین خاطر باید شیوه و روش شهیدان رجایی و باهنر به عنوان یک الگوی کارآمد مورد توجه مدیران باشد.

محمودی با اشاره به نامگذاری سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر به نام هفته دولت، ادامه داد: هفته دولت بهترین فرصت برای بیان خدمات ارائه شده از سوی مسئولان و مدیران به مردم است و باید تمامی ادارات از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده کنند.

وی حضور مسئولان در میان مردم را مهم دانست و اضافه کرد: باید در هفته دولت میزان حضور مسئولان و مدیران در میان مردم پررنگ تر از گذشته شود تا مردم بدون واسطه مشکلات، دغدغه ها و انتظارات خود را با مسئولان مطرح کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای گرامیداشت سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر در ورامین گفت: سخنرانی مدیران اجرایی در نماز جمعه ششم شهریور، حضور مدیران اجرایی و خدماتی در نماز جمعه ششم شهریور و پاسخگویی به مشکلات مردم بعد از نماز جمعه و برگزاری جلسه اخلاق کارگزاران ویژه مدیران ادارات و نهادها ساعت ۱۲صبح روز شنبه هفتم شهریور در بیت امام جمعه از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

وی تأکید کرد:برگزاری همایش ویژه کارکنان ادارات روز هشتم شهریور در سالن شهرداری با همکاری بسیج ادارات، تجلیل از کارمندان ایثارگر در همایش هشتم شهریور با هماهنگی بنیاد شهید، تبیین ویژگی های شهیدان رجایی و باهنر در روز شنبه هفتم شهریور بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد توسط ائمه جماعات وکارشناسان، برگزاری مراسم در یکی از روستاهای بخش مرکزی با هماهنگی بخشداری مرکزی در شب هشتم شهریور و فضا سازی تبلیغی در سطح شهر توسط شهرداری و سایر ادارات و نهادها از دیگر برنامه های گرامیداشت سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر در ورامین است.

محمودی افزود: تهیه مسابقه ویژه هشتم شهریور، تاکید بر ارائه خدمت هرچه بهتر در ادارات و نهادها به مردم در هفته دولت، برنامه ریزی افتتاح پروژه های هفته دولت توسط فرمانداری، تجلیل از ایثارگران شاغل در ادارات توسط مسئولان ادارات و نهادها، بازدید مدیران اجرایی از ادارات و نهادها، دوچرخه سواری تیم ورامین از آستارا به مناسبت هفته دولت، برگزاری مراسم اختتامیه پایگاه های تابستانی توسط آموزش و پرورش نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

وی گفت: انجام خدمات فیزیوتراپی توسط هلال احمر با ۲۰ درصد تخفیف، برپایی نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان و معلمان در اردوگاه شهید منتظری شهریار، همایش کوهنوردی برای کارکنان آموزش و پرورش، برگزاری جلسه هم اندیشی شخصیت رجایی و باهنر در نهم شهریورماه در هلال احمر نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده خواهد بود.