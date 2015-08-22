به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه همایش روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان در مجتمع فرهنگی امامزاده سید علی(ع) شهر مقدس قم در جمع خبرنگاران اظهارداشت: الحمد الله به برکت انقلاب اسلامی، زحمات و مجاهدت‌های بی نظیر حضرت امام راحل، خون شهیدان و توجه و عنایت رهبر معظم انقلاب، علماء،مراجع و بزرگان، ارادت و محبت مردم به اهل بیت(ع)، اهتمام و توجه مردم به امامزادگان روز به روز در حال افزایش و گسترش است.

وی با اشاره به اینکه در این ایام و در روز ملی تکریم امامزادگان هم مناسبت و توجه بیشتری به بقاع متبرکه و امامزادگان و ذریه اهل بیت(ع) شده است، گفت: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، پنجم ذیقعده به عنوان روز ملی تکریم امامزادگان در تقویم ایران اسلامی ثبت شد، به همین جهت در سراسر کشور در بقاع متبرکه و امامزادگان مراسم بزرگداشت، نکوهداشت و تجلیل از امامزادگان را داریم.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درباره مردمی اداره شدن بقاع متبرکه تصریح کرد: ما ابلاغ و اعلام کردیم که اداره کردن امامزادگان و بقاع متبرکه به صورت هیئت امنایی انجام شود که خود هیئت امناء از مردم هستند و همچنین بقاع توسط خدام افتخاری و توسط خود مردم اداره می شوند که این یکی از کارهایی است که اکنون در سازمان شروع کردیم که الحمد الله برکات خوبی هم داشته است.

حجت الاسلام محمدی به استمرار فعالیت های قرآنی این سازمان در بقاع متبرکه تأکید و اظهار کرد: برنامه های قرآنی که در گذشته در بقاع متبرکه داشته ایم از جمله حفظ قرآن، قرائت قرآن، آموزش قرآن که بحمدالله در سراسر کشور این برنامه ها صورت گرفته است، استمرار خواهد داشت، همچنین در فعالیتهای قرآنی، استفاده از اساتید خبره قرآنی وجود دارد که در این زمینه اقدام هم صورت گرفته است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در پاسخ به این پرسش که چه تعداد امامزاده در کل کشور وجود دارد، بیان کرد: بیش از هشت هزار بقعه در سراسر کشور داریم که بعضی از این بقاع تعدادی از امامزادگان مدفون هستند و بعضی ها فقط یک نفر مدفون هستند؛ همچنین در برخی از این بقعه ها از بزرگان اهل دین ، علماء و عرفا هستند که آنها امامزاده نیستند اما دارای مقام و منزلت معنوی نزد خداوند متعال دارند، مانند علی ابن ابراهیم(ع) در قم که از بزرگان و فقهای عظیم الشان و مورد احترام و توجه اهل بیت(ع) هستند، هرچند امامزاده نیست اما مقام و منزلت دارد یا مرحوم شیخ صدوق در ابن بابویه در ری دفن هستند، امامزاده نیست اما یکی از علمای بزرگ شیعه که مورد احترام و توجه اهل بیت(ع) است.

وی از راه اندازی پرتال جامع بقاع متبرکه جهت شناسایی و آشنایی مردم با امامزادگان خبر داد و تصریح کرد: اطلاعات کلی در خصوص امامزادگان در سطح کشور در پرتالی به نام پرتال بقاع متبرکه و امامزادگان جمع آوری شده که در فضای مجازی مردم عزیز می توانند از آن استفاده کنند و امسال هم یکی از اولویت های ما جمع آوری و تکمیل اطلاعات مربوط به بقاع متبرکه و امامزادگان است که ان شاءالله امیدواریم در یک بازنگری و اقدام مجدد این اطلاعات کامل شود.