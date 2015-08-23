جستجو برای پیداکردن کوهنوردان مفقود شده در نوشهر ادامه دارد

محمدرضا قمی در گفتگو با خبرنگار مهر از مفقود شدن سه تن از دره نوردان و کوهنوردان در ارتفاعات کوهستانی این شهرستان خبر داد و گفت: طبق اخبار رسیده و استمداد کمک از سوی هیئت کوهنوردی تهران و البرز، سه تن از دره نوردان و کوهنوردان این هیات از روز پنجشنبه گذشته برای دره نوردی همراه با دوچرخه وارد منطقه ویسر کجور شدند و در دره گزگ ویسر مفقود شدند.

وی افزود: با توجه به مسیر دره مذکور، گروه کوهنوردی اعزامی از استان تهران قرار بود روز شنبه به صعود خود پایان دهد اما با اعلام خبر مفقودی افراد مذکور از سوی خانواده این افراد، بلافاصله گروه امداد و نجات از سوی هیئت کوهنوردی نوشهر تشکیل‌شده و آماده عملیات نجات برای کوهنوردان مفقودی شده‌اند.

رئیس هیئت کوهنوردی نوشهر افزود: همزمان با گروه کوهنوردی نوشهر، گروه‌های امداد نجات هلال‌احمر نوشهر، هیات کوهنوردی البرز، تهران، لاهیجان نیز در حال اعزام به منطقه گزگ ویسر کجور شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: آخرین هم‌اندیشی گروه‌های امداد و نجات و طراحی مسیر عملیات همزمان و هماهنگ برای نجات مفقودین در محل هلال‌احمر نوشهر صورت گرفته و گروه‌های امدادی از چند مسیر تا ساعتی دیگر وارد منطقه خواهند شد.

قمی با اشاره به نام افراد کوهنوردان مفقودی گفت: علی جهانگیری، محسن اصلانی و مجید محمدی نام کوهنوردان مفقودشده است و متأسفانه به دلیل خاموش شدن تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی هنوز خبر دقیقی از سرنوشت و محل مفقودان وجود ندارد اما عملیات امداد و نجات از سوی گروه‌های نجات آغاز شده است.