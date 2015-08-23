«تست دوربین» به پایان رسید/ رونمایی از سایت «شیفت شب»

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت مستند بلند «تست دوربین» به کارگردانی صحرا اسدالهی و تهیه کنندگی سید محمد رضوی در تهران به پایان رسید. این مستند روایت زندگی پنج کودک از نقاط مختلف تهران است که بخاطر یک آگهی انتخاب بازیگر به مکانی مشخص می رسند. در خلاصه داستان آن آمده است: ما چه می دونیم هر کدوم از این بچه ها واسه چی اینجان!!!

صحرا اسدالهی بازیگر و کارگردان جوانی است که پیشتر فیلم های کوتاه «زود بر می گردم»، «دیوار»، «کادو» و مستند بلند «عباس داریوش» را ساخته است و در آثاری چون «گاهی به پشت سر نگاه کن» و «اسب سفید پادشاه» بازی کرده است.

وی درباره تولید این مستند بلند گفت: مدت ها پیش برای ساخت فیلم جدیدم به دنبال کودکی بودم و از طریق آگهی، موفق به تست بازیگری از حدود ۹۰ کودک شدم و در این میان پنج نفر از بچه ها و داستان زندگیشان دستمایه ساخت این مستند شد.

این کارگردان جوان بیان کرد: داستان این پنج کودک که از نقاط مختلف تهران و با دنیاهای متفاوت برای تست بازیگری آمده بودند سبب شد تا اقدام به ساخت «تست دوربین» کنم و به تازگی تدوین آن توسط اسماعیل منصف آغاز شده است.

عوامل مستند بلند «تست دوربین» عبارتند از کارگردان صحرا اسدالهی، تدوین اسماعیل منصف، تصویربردار فرزاد شفایی، صدابردار ایرج نوروزی، مدیر تولید میلاد اسد الهی، مشاور رسانه ای منصوره بسمل، تهیه کننده: سید محمد رضوی.

سایت فیلم سینمایی «شیفت شب» راه اندازی شد

سایت فیلم سینمایی «شیفت شب» ساخته نیکی کریمی راه اندازی شد. در این سایت که به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شده است علاوه بر معرفی فیلم و عوامل آن، عکس های متنوعی از صحنه و پشت صحنه به همراه تیزر به چشم می خورد.

قرار است در فاصله کمتر از سه ماه مانده به روی پرده رفتن این فیلم، آخرین اخبار و اطلاعات اکران آخرین ساخته نیکی کریمی از طریق این سایت به آدرس nightshift۲۰۱۴.com منعکس شود.

«شیفت شب» با بازی محمدرضا فروتن، لیلا زارع، سحر قریشی، امیرحسین آرمان، ترلان پروانه، امیر آقایی، گوهر خیراندیش، حسین پاکدل، اکبر رحمتی، روح‌الله محرابی، سعیده عرب، شایان خلیلی، یاس نوروزی روایت زنی به نام ناهید است که در خیابان‌های تهران به دنبال شوهرش می‌گردد تا راز زندگی‌شان را کشف کند.

این فیلم که بعد از «یک شب»، «چند روز بعد» و «سوت پایان» چهارمین ساخته سینمایی کریمی محسوب می شود پیش از این به عنوان تنها کارگردان زن در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن برای لیلا زارع و جایزه ویژه هیات داوان برای نیکی کریمی به عنوان نویسنده، کارگردان و تهیه کننده شد و مورد تحسین مردم و منتقدین قرار گرفت.