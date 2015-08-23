به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه علمیه اصفهان اظهار داشت: لازم است طلاب علوم دینی فرصت‌های تحصیلی خود در حوزه‌ها را قدر بدانند چراکه سرانجام ورود به حوزه و طالب یادگیری علوم الهی شدن، رسیدن به علوم مرجعیت و علم ائمه اطهار خواهد بود.

وی با بیان اینکه طلبگی از همه مقاطع تحصیلی و علمی مشکل‌تر و سخت‌تر است چراکه علوم فقهی از سطح بسیار بالایی برخوردار است، افزود: طلاب و روحانیون در مسیر کار اصلی انبیا و ائمه معصومین (ع) قرار دارند و باید ضمن حفظ خود از گناه و تلاش برای کسب مدارج علمی بالاتر مردم را نیز به راه دین هدایت کنند و در این راه ائمه معصومین برترین الگوی آنها می توانند قرار گیرد.

امام جمعه اصفهان با تاکید بر لزوم انس با قرآن کریم برای طلاب تاکید کرد: انس با قرآن علاه بر تاثیر در زندگی فردی در پربار شدن محتوای سخنرانی های طلاب بسیار تاثیرگذار است و بر این اساس توصیه می‌کنم باید روزی حداقل یک صفحه یا یک جزء از قرآن را بخوانید تا دلهایتان به نور ایمان روشن شود.

وی با تاکید براینکه طلاب باید قدر لحظات خود را بدانند و مراقب اتلاف بیهوده وقت با تکنولوژی‌های جدید همچون موبایل باشند، گفت: در راه طلبگی کسب تقوا نیز یکی از موارد بسیار مهم است که تنها با سعی و کوشش و عبادت خدای متعال میسر می شود و به عنوان یک نیروی کنترل کننده انسان را به سمت و سوی نیکی ها سوق می دهد و از بدی ها بازمی دارد.

آیت الله طباطبایی نژاد خواندن قرآن و نماز اول وقت را دو عملی برشمرد که انسان را به تقوا نزدیک می‌کند.

طباطبایی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه امسال حدود یک‌هزار و ۱۵۰ نفر در حوزه علمیه ثبت نام کرده‌اند، تاکید کرد: تا کنون حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از این تعداد بین مدارس حوزه تقسیم شده‌اند.

به گزارش مهر، در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید مدارس علمیه اصفهان که پیش از ظهر امروز در مدرسه علمیه صدر بازار اصفهان برگزار شد، آیت‌الله مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان و آیت‌الله طباطبائی‌نژاد نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه اصفهان و جمعی از روحانیون و طلاب اصفهانی حضور داشتند.