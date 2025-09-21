طلاب سربازان امام زمان (عج) در مکتب امام صادق (ع) هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی یکشنبه شب در مراسم جشن بازگشایی حوزه علمیه خواهران الزهرا (س) گناوه ضمن تبریک تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، از مدیر، اساتید، کارکنان و اعضای هیئت امنای حوزه علمیه و نیز مسئولان آموزش و پرورش شهرستان به‌ویژه معاونت پرورشی این نهاد قدردانی و اظهار کرد: طلاب، سربازان امام عصر (عج) در مکتب امام صادق (ع) هستند و قرار گرفتن در این مسیر، نعمتی بزرگ و عنایتی الهی است که باید قدردان آن باشیم، خانواده‌ها نیز در این انتخاب نقش اساسی داشته‌اند و با تشویق فرزندانشان آنان را در مسیر رضای الهی قرار داده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تفقه در دین و استناد به آیات و روایات افزود: کمال حقیقی انسان در فهم دین و آشنایی عمیق با آموزه‌های الهی است. یکی از وظایف اصلی طلاب این است که پس از کسب علم دین، در مسیر هدایتگری مردم گام بردارند؛ همانگونه که پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) چراغ هدایت امت بودند.

امام جمعه گناوه سه رکن اصلی در مسیر طلبگی را تلاش علمی، تقوای الهی و انس با معنویات برشمرد و تصریح کرد: طلبه باید در فراگیری علوم دینی نهایت تلاش را داشته باشد، در زندگی فردی و اجتماعی تقوا را پیشه کند و ارتباط خود با خدا را از طریق معنویت، نماز شب، انس با قرآن و تهجد تقویت کند، بدون این عوامل، موفقیت در مسیر طلبگی ممکن نخواهد بود.

وی همچنین به ضرورت پیش‌مطالعه، مباحثه، یادداشت‌برداری، نظم و نزاکت در تحصیل علوم دینی اشاره کرد و گفت: حوزه‌های علمیه همواره با این ویژگی‌ها شناخته شده‌اند و اگر طلاب آن را جدی بگیرند، می‌توانند در مسیر علمی و معنوی پیشرفت چشمگیری داشته باشند.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس اظهار کرد: روحانیت در هشت سال دفاع مقدس بیش از ۲ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد و این افتخاری بزرگ برای حوزه‌های علمیه است، امروز امنیت، اقتدار و عزت کشور مرهون فداکاری شهدا و رزمندگان است و بر همه ما واجب است قدردان این نعمت و ادامه‌دهنده راه آنان باشیم..

این مراسم با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و استقبال طلاب جدیدالورود در فضایی معنوی برگزار شد.