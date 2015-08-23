جایگاه داروخانه ها در طرح تحول سلامت/ سئوال داروسازان از وزیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحمید خویی روز یکشنبه در نشست خبری چهاردهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران که قرار است از ۴ تا ۶ شهریور ماه جاری در مرکز همایش های رازی برگزار شود، شعار اصلی همایش امسال را نقش داروساز در نظام سلامت و تجویز منطقی دارو عنوان کرد و گفت: این همایش در سه روز برگزار میشود و در روز آخر نیز جشن داروساز توسط انجمن برگزار خواهد شد. طی سه روز ۵۰ نفر از اساتید داروسازی در میزگردهای متعدد این همایش که با موضوعاتی مانند عرصههای جدید دارویی، داروساز و مشکلات داروخانهها، داروساز و صنعت داروسازی و... است سخن میگوید.
وی از برگزاری بخش ویژهای با عنوان بزرگداشت بنیانگذار نظام دارویی ایران در همایش امسال خبر داد و افزود: در این مراسم از چهار تن از بنیانگذاران نظام دارویی ایران تقدیر میکنیم و در افتتاحیه این همایش نیز از چهار تن از داروسازان نمونه تقدیر خواهیم کرد.
خویی با اشاره به طرح تحول نظام سلامت گفت: این طرح یک نقطه مثبت قابل توجه دارد و آن اینکه برای اولین بار تعرفههای خدمات فنی در کتاب ارزشگذاری خدمات ثبت و ضبط شد اما در نظام سلامت جایگاه داروخانه و داروسازان شاغل در داروخانهها مورد توجه کافی قرار نگرفته است و این از نقاط ضعف طرح تحول است و میتواند کارآمدی این طرح را تحت تاثیر قرار دهد، چراکه داروسازان در دسترسترین تیم خدمترسان برای مردم هستند، اما متاسفانه به جایگاه آنها در طرح تحول سلامت توجه کافی نشده و وزن کافی به آنها داده نشده است.
وی افزود: در نگاه به داروخانهها دیدگاه متفاوت حاکم است؛ اول داروخانهها به عنوان محل فروش دارو و دیدگاه دوم داروخانه به عنوان محل عرضه خدمات دارویی است که در طرح تحول نگاه به داروخانهها، نگاه اول بوده است، اگر نگاه به داروخانهها را ساماندهی کنیم میتوانیم سایر عرصههای نظام سلامت را نیز مدیریت کنیم.
دبیر انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه برخی خدمات داروخانهها مانند دادن مشاوره به بیمار، صرفه جویی در خدمات بیمه و هزینههای جامعه پزشکی را در بردارد گفت: با این وجود هیچ وزنی برای این نقش مشورتی و آموزشی داروساز مشخص نشده است.
خویی ادامه داد: سئوال ما از وزیر بهداشت این است که خدمات داروساز در داروخانه ارزش دارد یا نه. اگر ارزش دارد پس چرا به درستی در کتاب ارزشگذاری خدمات دیده نشده است و اگر ندارد، چرا هر سال دانشکده داروسازی جدیدی میسازیم، بطوریکه امسال شاهد تشکیل یک دانشکده داروسازی جدید در البرز هستیم. تنها چیزی که برای داروساز عمومی در کتاب تعرفهها آمده است حق فنی است که میزان آن نیز بسیار ناچیز بوده و قابل مقایسه با سایر خدمات نیست. باید بدانیم که تنها کار داروساز نسخه پیچیدن نیست بلکه مشاورههای درمانی و تخصصی را ارائه میدهد. ما معتقدیم داروساز نقشهای گستردهتری را در نظام سلامت ایفا میکند و این نقشها باید دیده شود.
وی درخصوص بحث نظارت بر داروخانهها که قرار بود به سازمان نظام پزشکی واگذار شود، گفت: قرار است یکسری از صلاحیتها را سازمان غذا و دارو به سازمان نظام پزشکی بدهد اما هنوز این موضوع به طور کامل عملیاتی نشده است. مثلا در بحث پایش خدمات دارویی در بیمارستانها، صدور پروانهها و واگذاری نظارتها مذاکراتی برای واگذاری اختیارات به نظام پزشکی انجام شده و در مرحله نهایی است و امیدواریم تا نیمه دوم امسال اجرایی شود.
دبیر علمی انجمن داروسازان ایران در ادامه گفت: احساس میکنیم که در یک سال اخیر جامعه پزشکی سوژه داغی برای خبرسازی شده و حتی سوژهای برای ساختن طنز شده است، اما این اتفاق خطرناکی است و من نسبت به آن هشدار میدهم. چراکه جامعه پزشکی و روحانیون قشری هستند که مردم به آنها اعتماد دارند و اگر این اعتماد از بین برود، هیچکس سود نخواهد کرد.
خویی با اشاره به مبحث تخلفات پزشکی که در رسانهها برجسته میشود، گفت: قاچاق در داروخانهها کمتر از قاچاق در سایر عرصههاست. البته ما باید میزان تخلف داروخانهها در جامعه پزشکی را به صفر برسانیم، اما سوژه کردن جامعه پزشکی منجر به بیاعتماد کردن نسبت به آنها شده و آسیبهای اجتماعی فراوانی را در بر دارد.
وی افزود: درست است که تخلفات در جامعه پزشکی از حساسیت بالایی برخوردار است، چراکه با جان انسانها سروکار دارد اما آیا جایی، خدمات پزشکان و داروسازان نشان داده شده است؟ بنابراین باید نسبت به مقوله سلامت حساس بود، اما نباید این دیدگاهها را تلقین کنیم که پزشکان صنف خلافکاری هستند که متاسفانه این موضوع در سریالهایی مثل درحاشیه و پایتخت تلقین میشد.
دبیر علمی انجمن داروسازان ایران درخصوص تولید دارو در کشور گفت: هیچ دارویی در دنیا نیست که نتوانیم آن را در ایران تولید کنیم، چراکه گنجینه عظیمی از دانش داروسازی در کشور ما وجود دارد. شاید کمتر از یک درصد داروها را نتوانیم بسازیم، اما برخی از داروها سطح مصرفشان کم است و اگر ما سطح مصرف خود را به وسیله صادرات گسترش دهیم میتوانیم آنها را تولید کنیم.
خویی با بیان اینکه ظرفیت تولید داروی ما ۳ تا ۴ برابر نیاز کشور است و تولیدمان بیشتر از مصرفمان است، گفت: برای نجات صنعت داروسازی کشور راهی نداریم جز اینکه مساحت مصرف داروها را به وسیله صادرات افزایش دهیم. شرط آن نیز حمایت دولت است، اما هنوز حمایت اقتصادی و سیاسی جدی را در عرصه صادرات دارو مشاهده نکردهایم.
وی با اشاره به سیاستهای بانکی در کشور گفت: سیاستهای بانکی ما نه تنها تشویقکننده تولید نیست بلکه ضد تولید است.
دبیر علمی انجمن داروسازان ایران درباره کیفیت تولید داروهای داخل نیز گفت: کیفیت دارو در یک طیف قرار دارد. دارو در همه دنیا براساس استاندارد خاصی ساخته میشود که آن هم یک دستورالعمل بینالمللی است اما در همان دستورالعمل نیز کیفیت را در یک طیف میسنجند.
به گفته خویی، مسئله دوم اینکه همانقدر که کیفیت برای داروهای ایرانی مهم است، برای داروهای وارداتی نیز اهمیت دارد. ما در زمان قبل از انقلاب داروهای وارداتی انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی داشتیم اما در حال حاضر از کشورهایی مانند هند نیز دارو وارد میشود. باید بگویم اگر صنعت داروسازی ما بهتر از این کشورها نباشد، بدتر نیست. در یک نگاه کلی کیفیت داروی ایرانی کیفیت مطلوبی است اما مطلوب با عالی فرق دارد.
وی با بیان اینکه داروهای وارداتی بار تبلیغاتی بیشتری دارند، گفت: نتیجه تبلیغات داروهای وارداتی این میشود که مردم فکر میکنند این داروها کیفیت بهتری دارند. گلایه ما در این زمینه متوجه نهادهای دولتی است، چراکه در این زمینه حمایت کافی، کیفیت داروهای ایرانی به عمل نیامده است. اگر میخواهیم کیفیت داروی ایرانی بالاتر رود، باید شرایط و هزینههای ارتقای کیفیت را فراهم کنیم.
