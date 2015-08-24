به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فروشگاه مرکزی شهر کتاب، فهرست کتاب‌های پرفروش نیمه دوم مردادماه در فروشگاه شهر کتاب مرکزی به تازگی منتشر شده است. به این ترتیب پرفروش‌ترين كتاب‌های حوزه تاريخ، روانشناسی، فلسفه، داستان، شعر، كودك، نوجوان، دين و عرفان، هنر، علم، دفاع مقدس و آموزشی معرفی شده اند.

بین کتاب‌های داستانی، «عاشقانه‌های تورگنف (برگزين هشت داستان كوتاه)»، «ديروز»، «پياله‌ای چای بنوش (مجموعه داستان)»، «زنگ‌بار يا دليل آخر» و «چراغ‌ها را من خاموش می‌كنم» بیشترین میزان فروش را به خود اختصاص داده اند.

«تاريخچه بريگاد و ديويزيون قزاق»، «روزگاران (تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی)»، «يادداشت‌های روزانه از محمدعلی فروغی از سفر كنفرانس صلح پاريس» و «گزيده‌ای از نسل‌كشی ارامنه و بازتاب آن در رسانه‌های ايران» عناوین پرفروش های بخش کتب تاریخی این فروشگاه در این مدت هستند.

بین کتاب‌های شعر هم، «گزيده غزليات شمس»، «عاشقانه‌ها (اشعار عاشقانه ايرانی)»، «چيزی تو كشو نيست»، «آنچه می‌ماند (گزيده سی شعر و شرح آن)» و «اين‌جا» در میان فهرست پرفروش ها جا گرفته اند.

بین کتاب‌های حوزه روانشناسی هم می‌توان نام‌های «تحليل رفتار متقابل»، «بی‌شعوری»، «شفای زندگی»، «شفای كودك درون» و «زنان شيفته» را به عنوان پرفروش‌ها مشاهده کرد.

«فلسفه زندگی (تاملاتی در باب حيات معنا و اخلاق)»، «پرسيدن مهم‌تر از پاسخ دادن است»، «جمهور» و «موقعيت بدن بدون اندام يا سياست احساس» هم کتاب‌های پرفروش فلسفی در این فروشگاه هستند.

بین کتاب های هنری هم می‌توان عناوینی چون «هنر معاصر ايران (ريشه‌ها و ديدگاه‌های نوين)»، «تئوری موسيقی»، «زندگی گاليله» و «كاليگولا» را در فهرست پرفروش ها مشاهده کرد.

در بخش کتاب های علمی هم «۶ نظريه‌ای كه جهان را تغيير داد»، «خودآموز نجوم»، «تاريخچه تقريبا همه چيز» و «جهان زيبا (نظريه ريسمان و تكاپوی سازگاری نسبيت و فيزيك كوانتوم)» بیشترین میزان فروش را داشته اند.

در بخش کتاب های دین و عرفان هم، عناوین پرفروش عبارت اند از: «درويش ستيهنده (از ميراث عرفانی شيخ جام)»، «عهد الست»، «تشيع» و «غزالی».

«آن بيست و سه نفر»، «من زنده‌ام»، «پايی كه جا ماند» و «لشكر خوبان» هم کتاب های پرفروش دفاع مقدس در مدت مذکور است.

کتاب های آموزشی چون « Cambridge English IELTS ۱۰»، «خودآموز مكالمات انگليسی در ۹۰ روز به شيوه نصرت»، « Cambridge English IELTS ۹ with Answers »، «تركی استانبولی در سفر» و «۱۱۰۰ لغتی که باید بدانید» نیز پرفروش های بخش عناوین آموزشی شهر کتاب مرکزی هستند.

«نخودی»، «يخ‌زده»، «ماهی سياه كوچولو»، «مجموعه قصه‌های نترسناك»، «رنگين كمون (با CD)» و «پدربزرگ من» هم کتاب های پرفروش قفسه های کودک این فروشگاه هستند.

میان پرفروش های کتاب های نوجوان هم می توان عناوینی چون «ربكا (عاشقانه‌های كلاسيك ۶)»، «سه قصه»، «ماتيلدا»، «اشوزدنگهه ۳ (حماسه نجات‌بخش)»، «مشاعره در مدرسه» و «خطای ستارگان بخت ما» را مشاهده کرد.