به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بیشعوری» نوشته خاویر کرمنت با ترجمه محمود فرجامی و با عنوان فرعی آن «راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت» به چاپ رسیده است. این کتاب که برای عرضه در نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری، توسط این ناشر چاپ شده بود، با استقبال مخاطبان بازار نشر روبرو شده و طی این ماه‌ها تا چاپ نوزدهم پیش رفته است.

این کتاب در نوبت‌های مختلف چاپ خود، شمارگان ۲ هزارتایی، ۵ هزارتایی و ۷ هزارتایی را تجربه کرده است و در حال حاضر نسخه‌های چاپ نوزدهم آن در حال اتمام هستند. تا امروز در مجموع، ۵۰ هزار نسخه از ترجمه این کتاب چاپ شده است.

استقبالی که از این کتاب به عمل می‌آید، می‌تواند به علت ممنوعیتی باشد که مدتی پیش برای عرضه آن در بازار نشر وجود داشت و موجب شد تا کتاب با نسخه‌های چاپ افست وارد بازار نشر شود. اما انتشارات تیسا بعد از مدتی توانست مجوز چاپ انتشار ترجمه محمود فرجامی را از این کتاب، کسب کرده و آن را به چاپ برساند.

نسخه‌های چاپ بیستم این کتاب تا چندی دیگر وارد بازار نشر خواهند شد.