بزرگراه گزبلند - زیارت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر دوشنبه در آئین افتتاح بزرگراه گزبلند به زیارت در شهرستان دشتستان اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی بهمنظور بهبود و توسعه راههای استان بوشهر صورت گرفته است و در این راستا طرحهای بسیار مهمی اجرا میشود.
مصطفی سالاری اضافه کرد: سال گذشته در جریان سفر رئیسجمهور به استان بوشهر بخش مهمی از طرحهای مصوب مربوط به توسعه راههای استان بود که طی امسال و سال آینده اجرا خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه عملیات اجرای باند دوم محور گناوه - دیلم با سرعت بالایی در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: بزرگراه برازجان - گناوه نیز تا پایان شهریورماه بهصورت کامل بهغیراز کمربندی آبپخش زیر بار ترافیک خواهد رفت.
استاندار بوشهر به دیگر طرحهای بزرگراهی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: بزرگراه دالکی کنارتخته، بوشهر، دیر و خروجی دوم شهر بوشهر از دیگر پروژههای مهمی است که امسال به مرحله اجرا درمیآید.
سالاری به تلاش دولت برای ارائه بهترین خدمات به مردم اشاره کرد و ادامه داد: از همه توان و ظرفیتها برای این مهم استفاده خواهیم کرد و امیدواریم شاهد رضایتمندی مردم از خدمات ارائهشده باشیم.
هزینه ۵ میلیارد ریال اجرای پروژه
فرماندار شهرستان دشتستان نیز در این آئین اظهار داشت: طی هفته دولت امسال طرحهای بسیار مهمی در شهرها و روستاهای شهرستان به بهرهبرداری میرسد و چندین طرح و پروژه مهم و کلیدی نیز کلنگزنی خواهد شد.
ارسلان زارع به مشخصات بزرگراه زیارت - گزبلند اشاره کرد و ادامه داد: تلاش شده که این مسیر با کیفیت بالایی اجرا شود و استانداردهای موردنظر در این مسیر رعایت شده است.
وی طول این مسیر را هشت کیلومتر و عرض آن را ۲۴ متر اعلام کرد و افزود: ۱۸۸ هزار مترمکعب عملیات خاکی و همچنین ۱۳.۶ هزار تن آسفالت در این بزرگراه اجرا شده است.
فرماندار شهرستان دشتستان با بیان اینکه پنج میلیارد ریال برای ساخت این بزرگراه هزینه شده است، اضافه کرد: کاهش تصادفات و بهبود وضعیت حملونقل و ترافیک از مهمترین دستاوردهای ساخت این پروژه است.
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