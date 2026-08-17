به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی شامگاه دوشنبه در نشستی با فعالان حوزه مسجد با اشاره به فرارسیدن ۲۹ مردادماه سالروز به آتش کشیدن مسجدالاقصی و روز جهانی مسجد، این مناسبت را نماد پیوند ناگسستنی امت اسلام با خانه خدا و پایگاه مقاومت دانست و اظهار کرد: مسجد در اندیشه امامین انقلاب تنها یک سازه معماری برای اقامه نماز نیست بلکه پایگاه هویت‌بخش جامعه اسلامی و سنگر مستحکمی است که تمام شئون زندگی اجتماعی، سیاسی و تربیتی مؤمنان در آن سامان می‌یابد.

وی با تاکید بر لزوم بازگشت به کارکردهای اصیل مساجد در صدر اسلام تصریح کرد: امروز اولویت اساسی ما تحقق نظام محله‌محوری با محوریت مسجد است و مسجد باید مرجع حل و فصل مسائل مردم، کانون گره‌گشایی از مشکلات معیشتی و پایگاه اصلی نشاط معنوی و اجتماعی در هر محله باشد.

امام جمعه همدان ادامه داد: اگر بخواهیم آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم هیچ مسیری مطمئن‌تر و کارآمدتر از تقویت پیوند میان خانواده، جوان و مسجد وجود ندارد.

وی با تبیین جایگاه ویژه «امام جماعت» در هندسه مدیریتی مسجد، خاطرنشان کرد: امام جماعت در منطق اسلامی فقط پیش نماز نیست بلکه مدیر و راهبر معنوی و اجتماعی محله است و موفقیت یک مسجد در گرو سعه‌صدر، خوش‌رویی و توانمندی مدیرانه امام جماعت در جذب قلوب و ایجاد انسجام میان اقشار مختلف است.

آیت الله شعبانی موثقی در ادامه به نقش حیاتی ارکان اجرایی مسجد اشاره کرد و افزود: حیات و پویایی مسجد در گرو هم‌افزایی و وحدت فرماندهی میان امام جماعت، هیئت امنا، پایگاه‌های بسیج و کانون‌های فرهنگی است و اجلاسیه پیش رو در سالن همایش‌های استانداری فرصتی است تا ضمن بازخوانی وظایف این ارکان، به الگویی واحد برای مدیریت جامع و تحول‌آفرین در مساجد استان دست یابیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به برگزاری اجلاسیه بزرگ روز جهانی مسجد در بیست و نهم مردادماه گفت: این اجلاسیه که با حضور فعالان و خادمان خانه‌های خدا در تالار همایش‌های استانداری برگزار می‌شود، گامی بلند در راستای تبیین سند پیشرفت مساجد و تجلیل از مساجد الگو در سطح استان است. هدف ما این است که با نگاهی تخصصی و دقیق، موانع حضور فعال جوانان در مساجد را رفع کرده و نقش حاکمیتی و مردمی مساجد را در حل مسائل روز جامعه احیا کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با نگاهی نو و تحول‌خواه مساجد ما به معنای واقعی کلمه به قرارگاه‌های فرهنگی و بصیرتی تبدیل شوند تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر آرمان‌های انقلاب اسلامی در بطن محلات باشیم.