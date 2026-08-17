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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵

آیت‌الله شعبانی: مساجد باید به «قرارگاه حل مسائل محلات» تبدیل شوند

آیت‌الله شعبانی: مساجد باید به «قرارگاه حل مسائل محلات» تبدیل شوند

همدان-نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید بر لزوم احیای کارکردهای اجتماعی مساجد گفت: مساجد باید با پیاده‌سازی الگوی «محله‌محوری» به کانون اصلی گره‌گشایی از مشکلات مردم تبدیل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی شامگاه دوشنبه در نشستی با فعالان حوزه مسجد با اشاره به فرارسیدن ۲۹ مردادماه سالروز به آتش کشیدن مسجدالاقصی و روز جهانی مسجد، این مناسبت را نماد پیوند ناگسستنی امت اسلام با خانه خدا و پایگاه مقاومت دانست و اظهار کرد: مسجد در اندیشه امامین انقلاب تنها یک سازه معماری برای اقامه نماز نیست بلکه پایگاه هویت‌بخش جامعه اسلامی و سنگر مستحکمی است که تمام شئون زندگی اجتماعی، سیاسی و تربیتی مؤمنان در آن سامان می‌یابد.

وی با تاکید بر لزوم بازگشت به کارکردهای اصیل مساجد در صدر اسلام تصریح کرد: امروز اولویت اساسی ما تحقق نظام محله‌محوری با محوریت مسجد است و مسجد باید مرجع حل و فصل مسائل مردم، کانون گره‌گشایی از مشکلات معیشتی و پایگاه اصلی نشاط معنوی و اجتماعی در هر محله باشد.

امام جمعه همدان ادامه داد: اگر بخواهیم آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم هیچ مسیری مطمئن‌تر و کارآمدتر از تقویت پیوند میان خانواده، جوان و مسجد وجود ندارد.

وی با تبیین جایگاه ویژه «امام جماعت» در هندسه مدیریتی مسجد، خاطرنشان کرد: امام جماعت در منطق اسلامی فقط پیش نماز نیست بلکه مدیر و راهبر معنوی و اجتماعی محله است و موفقیت یک مسجد در گرو سعه‌صدر، خوش‌رویی و توانمندی مدیرانه امام جماعت در جذب قلوب و ایجاد انسجام میان اقشار مختلف است.

آیت الله شعبانی موثقی در ادامه به نقش حیاتی ارکان اجرایی مسجد اشاره کرد و افزود: حیات و پویایی مسجد در گرو هم‌افزایی و وحدت فرماندهی میان امام جماعت، هیئت امنا، پایگاه‌های بسیج و کانون‌های فرهنگی است و اجلاسیه پیش رو در سالن همایش‌های استانداری فرصتی است تا ضمن بازخوانی وظایف این ارکان، به الگویی واحد برای مدیریت جامع و تحول‌آفرین در مساجد استان دست یابیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به برگزاری اجلاسیه بزرگ روز جهانی مسجد در بیست و نهم مردادماه گفت: این اجلاسیه که با حضور فعالان و خادمان خانه‌های خدا در تالار همایش‌های استانداری برگزار می‌شود، گامی بلند در راستای تبیین سند پیشرفت مساجد و تجلیل از مساجد الگو در سطح استان است. هدف ما این است که با نگاهی تخصصی و دقیق، موانع حضور فعال جوانان در مساجد را رفع کرده و نقش حاکمیتی و مردمی مساجد را در حل مسائل روز جامعه احیا کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با نگاهی نو و تحول‌خواه مساجد ما به معنای واقعی کلمه به قرارگاه‌های فرهنگی و بصیرتی تبدیل شوند تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر آرمان‌های انقلاب اسلامی در بطن محلات باشیم.

کد مطلب 6919688

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