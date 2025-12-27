فرماندار گناوه: مصوبات شورای ترافیک با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان گناوه افزود: با توجه به اینکه مصوبات شورای ترافیک به نفع شهرستان و در راستای تأمین سلامت و ایمنی شهروندان اتخاذ می‌شود، عمل‌گرایی به آنها بسیار ضروری است.

فرماندار گناوه بیان کرد: نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی شده اعضا در جلسه شورای ترافیک بسیار مهم است که نتایج آن می‌تواند در نظم و امنیت دهی و بهبود ترافیک تأثیر گذار باشد.

وی در ادامه به وضعیت محور روستای بهمنیاری تا سه‌راهی شول اشاره کرد و گفت: برای بهسازی و نوسازی ۱۷ کیلومتر از این مسیر، رایزنی‌هایی با نفت انجام شده و در این خصوص قول همکاری داده شده است.

رئیس شورای ترافیک شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: تا پیش از اجرای این طرح، اداره راهداری، چاله‌ها و نقاط آسیب‌دیده این مسیر را ترمیم کند.

وی همچنین به موضوع آب‌گرفتگی اطراف میدان بسیج در ورودی شهر اشاره کرد و افزود: این مسئله باید با حساسیت ویژه و در اسرع وقت توسط دستگاه مربوطه پیگیری و رفع شود تا از بروز مشکلات و خطرات احتمالی برای شهروندان جلوگیری شود.