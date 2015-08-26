درز اطلاعات طبقه بندی شده ایران، قابل قبول نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان برگزاری نشست ویژه شورای حکام آژانس به ایراد سخنرانی پرداخت.

مشروح این اظهارات به شرح زیر است.

در ابتدا مایلم مراتب تشکر دولت جمهوری اسلامی ایران از حمایت مستمر اعضای جنبش عدم تعهد از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را ابراز نمایم.

همچنین مایلم از مدیرکل و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی برای همکاری و فعالیت حرفه ای درخصوص اجرای برنامه اقدام مشترک و آمادگی شان برای مساعدت به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تشکر نمایم.

خانم رئیس؛

جمع‌بندی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴، نشانگر یک گام بسیار مهم توسط جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ برای حل و فصل یک بحران غیر ضروری، از طریق مذاکره و بر مبنای احترام متقابل است؛ بحرانی که در نتیجه‌ اتهامات بی پایه و اساس درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران ایجاد، و با اقدامات ناموجه و مبتنی بر انگیزه های سیاسی علیه ملت ایران دنبال شده بود.

برجام مبتنی است بر تعهدات متقابل جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵، که از یک سو، موجب حصول اطمینان از ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران شده، و از سوی دیگر، تمامی مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را لغو کرده و همه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای که بطور یکجانبه یا چندجانبه تحمیل شده بودند را به طور جامع لغو می کند.

همانگونه که پس از تصویب قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت اعلام گردید جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد همانگونه که در مقدمه قطعنامه یادشده پیش بینی شده است، شاهد تحقق معنادار تغییر بنیادین در رویکرد شورای امنیت باشیم.

پس از آنکه برجام بطور دقیق بررسی و تصویب شد، جمهوری اسلامی ایران متعهد است که اقدامات داوطلبانه خود را با حسن نیت و منوط به اجرای با حسن نیت همه تعهدات توسط گروه ۱+۵ وفق برجام، از جمله تعهدات متضمن رفع تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز اجرا کند.

جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ای صلح آمیزش، از جمله غنی سازی را منطبق با برنامه خود همان گونه که در برجام توافق شده، دنبال خواهد نمود و با طرف های خود از نزدیک کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که این توافق از گذر زمان به سلامت گذشته و همه اهداف خود را محقق خواهد ساخت. این تعهد بر اساس تضمین هایی است که گروه ۱+۵ داده اند که بر مبنای آن در این برنامه صلح آمیز بر اساس تعهداتشان مطابق برجام همکاری خواهند نمود.

همچنین توافق شد که از طریق گام های مورد موافقت با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب نقشه راه، همه موضوعات مربوطه گذشته و حال، قبل از پایان سال ۲۰۱۵ میلادی توسط شورای حکام آژانس بررسی و مختومه شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون مستمراً نتیجه گیری کرده است که فعالیت های اظهار شده ایران منحصراًصلح آمیز هستند. هدف از اجرای پروتکل الحاقی در آینده فراهم کردن زمینه برای «نتیجه گیری گسترده تر» بر این مبنا است که مدرکی دال بر وجود فعالیت اظهارنشده نیز در ایران وجود ندارد. بدین منظور، جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی وفق ضوابط پروتکل الحاقی به همان گونه که در مورد همه امضاء کنندگان اعمال می شود، همکاری خواهد کرد.

در عین حال، آژانس بین المللی انرژی اتمی باید اقدامات احتیاطی لازم را برای تضمین حفاظت کامل از اطلاعات طبقه بندی شده به کار گیرد و درز هرگونه اطلاعات طبقه بندی شده از سوی هیچکس قابل قبول نخواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران همواره تکالیف بین المللی عدم اشاعه ای خود را با دقت تام اجرا نموده است و با نهایت دقت همه فعالیت های مرتبط خود را منطبق بر پروتکل الحاقی اظهار خواهد نمود. در این چارچوب و از آنجا که هرگز هیچ گونه فعالیت هسته ای در هیچ یک از تاسیسات دفاعی وجود نداشته و نخواهد داشت، جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد چنین تاسیساتی موضوع درخواست بازرسی نخواهند بود.

جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد که اجرای با حسن نیت برجام توسط همه اعضاء برجام به اعاده اعتماد ملت ایران که به نحوی ناعادلانه متحمل فشارها و زورگویی های غیرقانونی به بهانه این بحران ساختگی بوده اند، کمک خواهد کرد و فرصت های جدیدی برای همکاری در جهت پرداختن به چالش ها واقعی جهانی و تهدیدات واقعی علیه صلح منطقه ای خواهد گشود.

در پایان مایلم از حمایت قریب به اتفاق اعضای آژانس که از روند دیپلماتیک و توافق برجام حمایت کردند تشکر و قدردانی کنم.

درخصوص آخرین سخنران قبل از اینجانب، لازم است یادآور شوم که مقامات بدنام رژیم صهیونیستی اسرائیل با سابقه رهبری و هدایت جوخه های تروریستی که روی دهها کلاهک هسته ای نشسته اند؛ صرفاً جنگ افروزانی هستند که با صلح و آرامش بیگانه اند. اخبار و اطلاعات منتشر شده مبنی بر تصمیم ناکام آنان برای انجام تجاوزی دیگر در منطقه خاورمیانه بار دیگر ماهیت واقعی این رژیم متجاوز را آشکار ساخت. اشک تمساح مقامات این رژیم برای برنامه هسته ای کشورهای عضو آژانس که تحت پادمان است نمی تواند پوششی برای برنامه سلاح های هسته ای اسرائیل و تاسیسات مخفیانه زیرزمینی آن درست کند. این رژیم که از ابتدای تاسیس از فقدان مشروعیت در منطقه رنج برده اکنون منزوی تر از هر زمان دیگری است. لذا جای شگفتی نیست که چنین اظهارات نامربوطی را از نماینده این رژیم بشنویم.