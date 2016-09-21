به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) از لزوم عادی سازی روابط اقتصادی غرب با ایران خبر داد.

بر این اساس، «رضا نجفی» نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در اظهاراتی در این باره اعلام کرد که غرب باید روابط اقتصادی خود با ایران را عادی سازی نماید.

«رضا نجفی» در ادامه به گزارش هفته گذشته آژانس درباره عدم انحراف ایران از توافق هسته ای با ۱+۵ اشاره کرد و گفت: لغو تحریم ها علیه ایران باید به همکاری های بیشتر کشورها با ایران در تمامی زمینه ها منجر شود؛ امری که متأسفانه هنوز به صورت کامل تحقق نیافته است.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه سخنان خود در این خصوص افزود: روابط تجاری و اقتصادی باید به صورت جدی دنبال شود؛ در غیر اینصورت آینده توافق هسته ای به خطر خواهد افتاد.

لازم به ذکر است، در ۱۴ جولای سال ۲۰۱۴ میلادی مصادف با ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۴ کشورهای آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان (کشورهای ۱+۵) درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به توافقی موسوم به «برجام» با تهران دست یافتند. این توافق جامع هسته ای میان ۱+۵ و ایران در ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی به اجرا گذاشته شد.