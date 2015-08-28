ابراز نگرانی از شیوع آفت مگس میوه/ احتمال کاهش تولید روغن زیتون

نادر جلالت در گفتگو با مهر درباره سطح شیوع آفت مگس میوه زیتون در باغات و شرایط تولید اظهارداشت: مگس میوه آفتی است که اگر شیوع یابد و گسترش پیدا کند، ضربه سختی به باغات زیتون کشور وارد می کند.

وی با بیان اینکه ردپای این آفت در استان‌های گیلان، زنجان و قزوین مشاهده شده است، افزود: خوشبخانه هنوز گزارشی مبنی بر شیوع گسترده این آفت در باغات زیتون کشور به دست ما نرسیده است.

عضو شورای ملی زیتون اضافه کرد: این شورا به محض بروز اولین آثار وجود این آفت در باغات زیتون، نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی و رونوشت آن را به نمایندگان استان‌های زیتون خیز در مجلس شورای اسلامی ارسال و موضوع را به آنان اطلاع رسانی کرد.

جلالت، مقابله با آفت مگس میوه زیتون را نیازمند یک عزم ملی دانست و تاکید کرد: آفت مگس میوه آفتی است که باید از شیوع آن پیشگیری کرد، چراکه در زمان بحران، کار چندانی از دست کسی برنمی آید.

وی با اشاره به اینکه مهمترین قدم در این زمینه توجه تولیدکنندگان به باغات خود است، اضافه کرد: هم اکنون یکی از نقاطی که این آفت در آنجا شیوع پیدا می کند و به عنوان منبع آلودگی شناخته می شود، باغات بدون سرپرست و رها شده است.

عضو شورای ملی زیتون ادامه داد: آفت مگس زیتون اگر در نقطه ای شیوع یابد، هر کدام از این مگس‌ها در دو مرحله تخم گذاری حدود هزار تخم و هر تخم را روی یک میوه می گذارد، بنابراین یک مگس حدود هزار عدد میوه را نابود می کند.

جلالت با بیان اینکه شیوع این آفت در باغات بسیار خطرناک است، گفت: این موضوعی است که نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد، ضمن اینکه در حال حاضر شیوع آن در کشور از نظر گستردگی نگران کننده نیست اما متاسفانه ما ایرانی ها، معمولا به علامت‌ها و هشدارهای اولیه توجه چندانی نداریم و درست زمانی که در شرایط بحران قرار می گیریم، به فکر راه حل می افتیم که این ویژگی باید اصلاح شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است شیوع این آفت امسال بر میزان تولید تاثیرگذار باشد؟ افزود: احتمال تاثیرگذاری این آفت بر روی میزان تولید زیتون کنسروی کم است.

جلالت اضافه کرد: اگر این آفت در باغات شیوع پیدا کند به طور قطع، ما را در مرحله روغن کشی دچار مشکل می کند و تولید روغن زیتون در کشور کاهش می یابد.