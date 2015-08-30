به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آرمی هامر به جمع بازیگران «حیوان های شبانگاهی» به کارگردانی تام فورد پیوست.

این فیلم که اقتباسی است از رمان «تونی و سوزان» نوشته آستین رایت، به ماجرای زنی به نام سوزان می پردازد که داستان دست نویسی را از همسر سابقش که ۲۰ سال پیش از او جدا شده دریافت می کند و از او خواسته می شود که نظرش را درباره آن بیان کند. در این نوشته دو داستان نقل می شود که اولی به مردی می پردازد که تعطیلات خانوادگی شان به خشونت کشیده می شود و دومی داستان سوزان را بیان می کند که با بازگشت همسر سابقش با حقایق پنهانی درباره خودش مواجه می شود.

در این فیلم که قرار است فیلمبرداری آن از پاییز امسال آغاز شود آرمی هامر نقش همسر سوزان را در کنار سایر بازیگران فیلم از جمله جیک جیلنهال، امی آدامز، آرون تیلور جانسون، میشل شانون و کیم باسینگر بازی خواهد کرد.

هامر در آخرین فیلمش یعنی «مردی از U.N.C.L.E» در کنار هنری کویل بازی کرده است.