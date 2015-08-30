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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۱۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تولید ۳.۲ میلیون تن جو در کشور/ کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت برنج

تولید ۳.۲ میلیون تن جو در کشور/ کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت برنج

یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی از پایان فصل برداشت جو در کشور خبر داد و گفت: میزان برداشت این محصول تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گزارش شده، ضمن اینکه شرایط برداشت برنج نیز بسیار مساعد است.

مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه برداشت جو در کشور به پایان رسیده است، اظهار داشت: هنوز گزارشات کامل در زمینه میزان تولید به دست ما نرسیده اما میزان برداشت این محصول تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گزارش شده است.

کاوه خاکسار اضافه کرد: حدود ۳۰۰ هزار تن از این محصول به شکل تضمینی از کشاورزان خریداری شده است و پرداخت  مطالبات کشاورزان همچنان ادامه دارد.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، شرایط برداشت برنج را مساعد عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود امسال یک میلیون و ۷۵۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شود.

به گفته خاکسار، سطح زیر کشت برنج در استان‌های غیرشمالی در سال‌جاری بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 2898641

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