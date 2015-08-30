تولید ۳.۲ میلیون تن جو در کشور/ کاهش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت برنج

مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه برداشت جو در کشور به پایان رسیده است، اظهار داشت: هنوز گزارشات کامل در زمینه میزان تولید به دست ما نرسیده اما میزان برداشت این محصول تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گزارش شده است.

کاوه خاکسار اضافه کرد: حدود ۳۰۰ هزار تن از این محصول به شکل تضمینی از کشاورزان خریداری شده است و پرداخت مطالبات کشاورزان همچنان ادامه دارد.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، شرایط برداشت برنج را مساعد عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود امسال یک میلیون و ۷۵۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شود.

به گفته خاکسار، سطح زیر کشت برنج در استان‌های غیرشمالی در سال‌جاری بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.